Costume troppo trasparente, Alessia Marcuzzi ‘Si vedono i chiodi’: l’incidente bollente

Due parti del suo corpo sono le protagoniste delle stories: Alessia Marcuzzi incanta la rete con una serie di scatti da fuoco. Fan in delirio!

È sicuramente tra le donne più affascinati della televisione italiana. Alessia Marcuzzi torna a stupire i fan con uno scatto decisamente bollente: il suo lato B è protagonista delle IG stories. Lo zoom è inevitabile!

Nelle scorse settimane, Alessia Marcuzzi è stata protagonista delle voci di gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino che avrebbe portato alla definitiva rottura con Belen Rodriguez. La notizia è stata prontamente smentita dai diretti interessati sui rispettivi profili social.

Ad ogni modo, si tratta di un periodo d’oro per la conduttrice romana che sarà al timone della prossima edizione di Temptation Island, presto in onda su Canale 5. Prima di dedicarsi ai suoi nuovi impegni televisivi, la bionda presentatrice non perde l’occasione di aggiornare il suo account Instagram con stories da capogiro.

Non molte ore fa, sono apparsi una serie di scatti che hanno immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico virtuale: è di spalle e il costume che indossa risalta perfettamente il suo fisico da urlo!

Il costume rosso manda in estasi la rete

Questa estate è stata indimenticabile per chi ha seguito Alessia Marcuzzi sui social in maniera assidua. I suoi 5 Milioni di fan l’hanno ammirata al mare con bikini che mettono ben in evidenza il suo fisico mozzafiato.

Nelle ultime ore la conduttrice romana ha condiviso una serie di IG stories che hanno lasciato tutti senza respiro. Indossa un costume rosso fuoco risucchiato dal suo lato B. Lo zoom è inevitabile:

Anche il suo lato A sembra essere in bella mostra: C’è chi commenta: