Alessia Marcuzzi deformata, forme sproporzionate: la foto diventa vitale

Alessia Marcuzzi corpo deformato su Instagram, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, mostra il suo corpo completamente trasformato, il web insorge

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e seguite dal web. La bella presentatrice di diversi canali televisivi, infatti, è tornata sui social, questa volta con una foto tutt’altro che normale.

La Marcuzzi fa abuso di Photoshop

La bella conduttrice di Canale Cinque, Alessia Marcuzzi fa ancora parlare di lei, con una foto che ha scioccato e non poco i suoi fan. Ormai continua la protesta da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo, contro l’abuso di Photoshop e questa è la volta della conduttrice Alessia Marcuzzi.

A quanto pare infatti Alessia, in questi giorni, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo corpo totalmente deformato dall’abuso di Photoshop, ma non è l’unica. Ascatenare questa “denuncia” è stata anche la bellissima Elisabetta Canalis dove, lei come tante altre, hanno postato foto del loro corpo con modifiche eccessive, cambiandosi quasi i loro connotati.

Le foto pubblicate dalla conduttrice hanno riscosso un grandissimo successo su Instagram. Il primo scatto pubblicato dalla conduttrice, mostra Alessia in piedi su uno scoglio, dove seno e glutei appaiono eccessivamente più grandi e un vitino da fare invidia a qualsiasi vespa.

“Ecco, adesso diranno che mi sono photoshoppata…ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi”

scrive Alessia.

Le sue foto hanno subito fatto il giro del web e sono state apprezzate anche da altre sue colleghe, che hanno commentato le foto divertite, che sono state pubblicate dalla conduttrice. Insomma una denuncia in piena regola quella di Alessia e di altre sue colleghe dello spettacolo, che cercano in tutti i modi di fermare questo eccessivo uso di programmi che modificano e cambiano il corpo come la società vorrebbe.