Lo strappo tra Alessia Marcuzzi e il Gruppo Mediaset sembra sempre più difficile da ricucire. Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando ad una valida sostituta.

Le vicende degli ultimi giorni hanno confermato, nel caso ancora ce ne fosse stato bisogno, il divorzio televisivo tra Alessia Marcuzzi e il Gruppo Mediaset. Per rispondere all’addio della conduttrice, Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver già preso in considerazione una validissima sostituta.

Alessia Marcuzzi rimpiazzata da una collega della Rai? Serpeggiano le prime indiscrezioni

Stando a ciò che riporta il sito di anticipazioni televisive LaNostraTv, la conduttrice Fatima Trotta, volto femminile del comic show di Rai Due Made in Sud, potrebbe essere una potenziale alternativa ad Alessia Marcuzzi:

“Sbarca in Mediaset, dopo tanta gavetta e tanti anni in Rai, la bravissima conduttrice Fatima Trotta.È proprio su di lei che ormai Mediaset avrebbe puntato tutto. Quest’ultima riuscirà a sostituire degnamente Alessia Marcuzzi?”

Il suo futuro a Mediaset appare roseo:

“Per Fatima Trotta ci sarebbe la conduzione di un programma comico sulla rete giovane Mediaset al fianco di Giuseppe Mandelli e, inoltre, ci sarebbe anche un altro interessante progetto”

I vertici di Mediaset, insomma, sembrano riporre grandi speranze in lei dopo la delusione non indifferente per l’uscita di scena di Alessia Marcuzzi.

