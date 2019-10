‘La risonanza è andata male’ Alessia Marcuzzi, il messaggio di forza commuove i fan

Alessia Marcuzzi, “Risonanza andata male”: la conduttrice romana dimostra di avere un grande cuore, le parole per la sua fan

Questa sera, Alessia Marcuzzi, insieme a Nicola Savino sarà al timone della nuova edizione de Le Iene. Un appuntamento ricco di emozioni, ricordi e brividi: il primo senza Nadia Toffa. Nelle ultime ore la conduttrice romana ha dimostrato, senza filtri, la sua sensibilità dapprima con un post dedicato alla sua collega e poi rispondendo ad una fan.

Il ricordo di Alessia Marcuzzi sui social

Niente sarà più come prima. La scomparsa di Nadia Toffa ha lasciato una ferita che probabilmente è destinata a non rimarginarsi mai. A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione della trasmissione di Italia Uno, Alessia Marcuzzi ha voluto dedicare un post alla sua collega, morta prematuramente il 13 agosto scorso. Nel dettaglio, la conduttrice romana ha condiviso su IG un immagine con una frase che ha commosso il popolo del web:

“E C’È UN FORTE RUMORE DI NIENTE”

Parole queste che esprimono in modo chiaro il peso dell’assenza di Nadia si è fatto ancor più greve in prossimità della prima puntata de Le Iene. Numerosi i messaggi dei fan, ma uno di questi ha attirato la sua attenzione. Per quale motivo?

La risposta della conduttrice romana

Non molte ore fa, Alessia Marcuzzi ha dimostrato, ancora una volta, di essere una donna semplice, genuina, simpatica e con un cuore immenso. Sotto all’immagine dedicata al sua collega, è comparso un triste commento di una fan che afferma che per lei non è stata una buona giornata. Pare che l’utente in questione si sia sottoposta ad una risonanza magnetica che non è andata bene:

“Oggi c’è un forte rumore di niente anche per me. La risonanza non è andata bene…”

La conduttrice romana ha dimostrato la sua vicinanza alla fan e le ha riposto: “forza“.