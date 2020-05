Alessia Marcuzzi, confessione intima ‘Quando non lo vedo mi sento…’: la conduttrice rivela la sua mancanza

View this post on Instagram

Ci state continuando a mandare moltissime fotografie sul profilo di @lucebyalessiamarcuzzi e siete davvero tanti, così ho pensato che sarebbe bello conoscere anche i vostri pensieri. Qual’e’ per esempio la prima cosa che vorreste fare quando si tornera’ davvero alla LUCE….la cosa che vi e’ mancata di piu’( una persona, un odore, un paesaggio, un luogo, un’emozione…). Io ho sognato spesso il mare. Mi manca da pazzi. Sono nata in un quartiere di Roma a due passi dal mare e spesso dopo scuola mia madre mi portava a fare i compiti li’, anche in inverno. Quando non lo vedo per troppo tempo mi sento fragile e fuori posto…ho imparato a conoscerlo e ad ascoltare il rumore delle onde, ad apprezzarne la pace, gli odori e ad ammirare tutte le tonalita’ dei suoi colori. E cosi’ ho scelto questa foto perche’ in quel momento sentivo di essere da sola con me stessa ma, allo stesso tempo, parte del tutto. Il mare, per me, è LUCE. Raccontatemi quale e’ il vostro desiderio e proviamo a condividere non solo una foto, ma anche un’emozione. Mandatemi sul direct di @lucebyalessiamarcuzzi la foto di quel che per voi sarà tornare alla luce, completando la frase: “Tornerò alla luce quando…” Magari sara’ un modo per confrontarci sulle nostre aspettative e darci un po’ di buonumore a vicenda❤️ #iosonoluce