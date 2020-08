Alessia Marcuzzi rivela il suo difetto fisico congenito: ‘Sono molto storte’

Non si è mai nascosta dietro un dito Alessia Marcuzzi e anche questa volta ha voluto mostrare il suo difetto fisico più grande

Alessia Marcuzzi tramite il suo profilo Instagram confessa a tutti quale ritiene essere il suo peggior difetto fisico. Non se ne vergogna, al contrario lo porta con grande orgoglio e lo mette in mostra ogni volta che può. Di cosa stiamo parlando.

Alessia Marcuzzi, la confessione social

Come sempre più spesso accade, i vip si confessano via social. Alessia Marcuzzi lo fa spesso e riceve molte critiche per questo, ma lei se ne disinteressa, lottando a modo suo contro il body shaming. Nessuno è perfetto ma la showgirl non si cruccia per questo e anzi, usa i suoi difetti come punto di forza.

Nel suo ultimo post instagram mostra un punto sempre molto criticato come il suo peggior difetto fisico: le sue gambe. Alessia è pienamente cosciente di averle lunghe e storte, ma non le ha mai nascoste e anzi ne ha fatto un vero e proprio vanto:

Un esempio è il suo ultimo post instagram, dove si mostra di spalle e lascia una didascalia molto interessante:

“Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da bambini.”

Prosegue dicendo con un po’ di sana autocritica e humor che:

”Solo che a me le hanno montate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra”.

L’ironia della showgirl

Conclude proseguendo con orgoglio e mostrando la sua solita ironia:

“Ma io le scopro comunque. Un difetto può diventare la vostra particolarità, e rendervi unici.”

Un modo per rispondere alle pesanti e pressanti critiche che la stanno inseguendo da tempo, dandole la colpa della rottura tra Belen e Stefano de Martino oppure parlano di una fantomatica con Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi si disinteressa di queste voci e questo post è l’ennesima dimostrazione che non si nasconde né nasconde nulla.