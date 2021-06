Vacanze di Lusso per la conduttrice tra le Isole Ponziane, l’ultimo post sui social scatena la bufera: ”Sempre a gambe aperte e…”.

Dopo un’impegnativa stagione televisiva, Alessia Marcuzzi come altri volti noti dello spettacolo, si sta godendo qualche giorno di puro relax.

Dove si trova la bella conduttrice insieme alla Piccola Mia? A rivelarlo sono le cartoline da sogno pubblicate su Instagram, che mostrano i bellissimi panorami dell’arcipelago ponziano, ma anche Alessia Marcuzzi in splendida forma da sola e in compagnia delle sue amiche.

Nelle ultime ore, l’amata presentatrice è finita nell’occhio del ciclone a seguito di un video postato sul suo profilo, che conta oltre 5 milioni di followers.

Alessia Marcuzzi nella bufera, il motivo spiazzante

Poche ore fa, l’ex modella romana ha pubblicato sui social un breve video in cui mostra i momenti salienti della sua vacanza rilassante tra le Isole Ponziane. Gite in barca, balletti da tik tok, sorrisi e abbracci con le sue compagne di viaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)



Bellissima e in perfetta forma, parte degli utenti, hanno mosso alcune accuse contro Alessia Marcuzzi, la quale risulterebbe ”non molto elegante”, e dunque ”non educata e raffinata”, alla guida della barca.

”Sempre a gambe aperte”, scrivono alcuni utenti, a loro detta dovrebbe non solo ridimensionarsi, ma anche smettere di ”ostentare” i suoi guadagni, e fare ”fare opere buone” a favore di chi, a differenza sua, non può permettersi tato lusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi, una sirena alle Isole Ponziane

Non solo polemiche ma anche tantissimi complimenti da parte dei suoi followers, i quali i sono lasciati incantare dalla bellezza dell’amatissima conduttrice la quale a Novembre compirà 49 anni.

Ciò nonostante come fanno notare gli utenti, si mostra in perfetta forma. A valorizzare le sue curve gli incantevoli costumi scelti per la sua vacanza che mettono in evidenza le sue forme sinuose, e il suo decollète da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Una vera ”Sirena”, una ”Dea” che ancora una volta ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza senza tempo!