Alessia Marcuzzi non si accorge del body trasparente: ‘Si vedono i chiodini’

La celebre conduttrice tv ha dato scandalo su Instagram con uno scatto che la ritrae in una posa e in una mise che lasciano intravedere le sue forme.

Alessia Marcuzzi ha infuocato i suoi fan con il suo ultimo scatto in cui appare più sensuale che mai!

La sensualità di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha avuto il suo boom negli anni ’90, ma continua a essere una delle donne più desiderate dagli italiani.

Molto attiva in tv e sui social, specialmente su Instagram, ma donna posta spesso scatti bollenti che mostrano la sua fisicità prorompente.

La conduttrice tv ha da poco festeggiato i suoi 48 anni e, per l’occasione, ha voluto mostrare quanto sia sensuale e in forma, come sempre.

Visualizza questo post su Instagram 🐆🤍 @voile_blanche #voileblanche #voileblancheshoes #ad Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:42 PST



La donna di spettacolo ha postato uno scatto diventato immediatamente virale, che ha fatto il pieno di like.

La foto clamorosa della conduttrice

La celebre conduttrice tv ha trascorso il suo giorno speciale a casa con la famiglia. Si è però concessa anche lo spazio di uno scatto davvero bollente.

Alessia si allena spesso e questa volta ha voluto essere immortalata mentre compie la verticale.

La mise è d’eccezione: si tratta di un trasparentissimo body bianco, che lascia ben poco all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram 48 🤸‍♂️ #birthdaygirl Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:22 PST

La fisicità della Marcuzzi, infatti, si è offerta alla vista dei suoi follower senza alcun velo.

Il tessuto del body che indossa mette in evidenza le curve sinuose, che hanno letteralmente infuocato i suoi fan.

Numerosi i commenti arrivati alla conduttrice:

“Che gran faiga, auguri.”

La donna ha sentito grande vicinanza da parte dei fan anche nel giorno del suo compleanno, momento davvero speciale per la conduttrice tv.