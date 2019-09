Alessia Marcuzzi, chi è la conduttrice spumeggiante di Mediaset: carriera, vita privata e curiosità

Scopriamone di più su Alessia Marcuzzi, conduttrice di successo di molti programmi televisivi Mediaset

Il profilo di Alessia Marcuzzi, soubrette, attrice e conduttrice di talento.

Chi è Alessia Marcuzzi

Nasce a Roma l’11 novembre 1972. Si diploma presso il liceo linguistico “Suore di Neveers di Roma”, dopo di che frequenta il corso di Dizione e Recitazione nella scuola Mario Riva a Roma.

Nel 1989 approda nel mondo dello spettacolo, attraverso alcune campagne pubblicitarie nazionali. Dopo, nel 1990, partecipa alla trasmissione “Occhio al dettaglio“, su TMC, poi a “Qui si gioca“, “Amici mostri” (con Ninì Salerno), e “Novantatré” (con Umberto Smaila).

Nel 1993, Alessia affianca il giornalista Vincenzo Mollica nella conduzione di “Umbria Fiction“. Dal 1996 al 2002, invece, affianca di volta in volta Amadeus, Daniele Bossari e Fiorello nella conduzione della trasmissione musicale estiva di punta “Festivalbar“.

Il 1998, il mensile Max le dedica dodici scatti, che arrivano a vendere oltre 650.000 copie. Fino al 2000 condurrà “Mai dire gol“, su Italia 1, con la Gialappa’s band.

Nell’estate 1998 debutta sul grande schermo con Leonardo Pieraccioni, e negli anni successivi prenderà parte ad altre pellicole.

A settembre inizia la conduzione de “Le Iene” in onda su Italia 1, con Luca Bizzari e Paolo Kessisoglu. Nel 2002, entra nel cast della terza serie della fiction “Carabinieri“.

Nel 2006 Alessia Marcuzzi conduce il reality show, il “Grande Fratello“, su Canale 5. Presenterà le edizioni dalla sesta alla quattordicesima.

Dal 2015 al 2019 conduce il reality show “L’Isola dei famosi“, mentre sta per andare in onda la seconda edizione di “Temptation Island VIP”, il reality sull’amore presentato da lei per la prima volta.

Vita privata e curiosità

Alessia Marcuzzi, nel corso dell’anno 2000, si fidanza con il campione della Lazio Simone Inzaghi. Nella primavera del 2001 nasce il loro primo figlio, Tommaso. I due si lasciano nel 2004.

Durante l’estate del 2010, Alessia si lega sentimentalmente al collega Francesco Facchinetti. Nel settembre del 2011 nasce la loro figlia, Mia. I due si lasciano nel mese di ottobre 2012.

Alessia Marcuzzi si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra.