Il décolleté fuoriesce dal costume, Alessia Marcuzzi mette al tappeto i fan con il video bollente

Alessia Marcuzzi incantevole su Instagram: lo scatto in bikini manda in delirio il web

Sul web è una vera celebrità: stiamo ovviamente parlando di Alessia Marcuzzi. Il suo account Instagram vanta oltre 4,7 milioni di follower che non si perdono mai un suo scatto. La conduttrice romana è sempre molto attiva e non perde affatto occasione di condividere ricordi o momenti della sua vita quotidiana. E a proposito di ricordi, il volto de Le Iene, ha pubblicato una serie di Stories in cui è mare: indossa un bikini che evidenza il suo fisico da urlo, fan in delirio.

Alessia Marcuzzi: nostalgia canaglia

Oltre ad incantare i fan per la sua immensa bellezza, Alessia Marcuzzi è riuscita a conquistare il pubblico per la sua simpatia e il suo splendido sorriso. La conduttrice romana ama condividere la sua vita quotidiana e non perde affatto occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Tra gli ultimi scatti compare anche il pranzo del suo primogenito, Tommaso. Il giovane, infatti, ha preparato una buonissima carbonara. (continua dopo il post)

Non molte ore fa, invece, ha postato una serie di stories nostalgiche che la ritraggono a mare.. Un ricordo che ha lasciato tutti senza parole. Per quale motivo?

La conduttrice romana in bikini

In queste ore, Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram una serie di stories. E’ il ricordo di una sua vacanza passata all’insegna di amore e divertimento insieme alla sua famiglia. Una di queste ritrae la conduttrice romana con un bikini verde che mette in evidenza il suo fisico mozzafiato.

Ecco gli scatti che hanno infiammato il web:

