Alessia Marcuzzi beccata ‘Scatti bollenti con Stefano De Martino già nel 2018″

Torna il triangolo De Martino, Belen e Marcuzzi. La rivista Chi, svela dei retroscena: “Quei giochetti di scatti ‘hot’ già nel 2018”

Torna il triangolo dell’estate tra De Martino, Belen e Marcuzzi. Nonostante sia stato smentito più volte, la rivista Chi ci svela dei retroscena facendo risalire l’origine di questa storia addirittura al 2018.

Il triangolo dell’estate

Come ben sappiamo la storia del chiacchieratissimo triangolo amoroso tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi fa ancora molto discutere. Il settimanale Chi ha deciso di buttare benzina sul fuoco raccontando un dietro alle quinte su quanto è accaduto.

Sulla rivista vengono pubblicate delle foto inedite, con protagonisti la Marcuzzi e De Martino molto affini. Si mostra il dietro alle quinte del set incriminato dell’Isola dei Famosi. Alessia avrebbe sussurrato nel backstage del reality:

“Stefano, è davvero un bonazzo”

La rivista non si prosegue parlando che tra i due è nato un feeling particolare. Lo staff di Chi aveva deciso per una cover dove De Martino si sarebbe mostrato in tutta la sua fisicità, senza sottintesi a petto nudo.

“L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi di scatti “hot” mai mostrati fino a oggi.”

Le molte smentite

La curiosità sul triangolo ha portato molta curiosità e anche molte smentite, riguardo il nuovo scoop divulgato da Dagospia. Il settimanale Chi parla addirittura di un’atmosfera rilassata e addirittura magica

“che si accendeva addirittura il pomeriggio di mercoledì 17 gennaio 2018.”

Dopo quel pomeriggio di lavoro Alessia Marcuzzi spiegava le ragioni della scelta:

“Ho scelto Stefano perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti.”

Parole definite in modo malizioso dal giornale Chi, certamente non spese per i primi inviati. I precedenti inviati sono stati Alvin visto come l’amico della porta accanto, in grado di trasmettere sicurezza e Stefano Bettarini che era il playboy che al contrario doveva imparare a frenarsi e limitare il suo istinto da conquistatore.