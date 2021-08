Alessia Marcuzzi nel cast di Ballando con le stelle, l’indiscrezione bomba

La celebre conduttrice di Mediaset potrebbe essere adesso nel cast di Ballando con le stelle.

Alessia Marcuzzi nel cast del talent show più amato di Rai Uno? e questa l’indiscrezione che circola delle ultime ore.

Ecco a cosa è dovuta e come mai potremmo aspettarci di vedere la presentatrice in Rai.

L’abbandono di Mediaset di Alessia Marcuzzi

Pochi giorni fa circolava una notizia in base alla quale Alessia Marcuzzi avrebbe deciso di abbandonare Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Dopo moltissimi anni di collaborazione, la conduttrice avrebbe deciso di prendersi una pausa.

Ha collezionato numerosi successi con Grande Fratello, L’isola dei famosi, Temptation Island, Festival bar, Le Iene e adesso ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Peccato però che in base ad alcune indiscrezioni sarebbero in corso delle trattative che la vorrebbero in Rai. Ecco cosa sta succedendo.

Alessia Marcuzzi a Ballando con le stelle

Nelle ultime ore sta circolando una notizia secondo cui Alessia Marcuzzi sarebbe tra i nuovi concorrenti della nuova edizione del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Quest’ultima infatti sarebbe in trattativa con la celebre conduttrice e la vorrebbe a tutti i costi.

Ora che Alessia Marcuzzi si è liberata dai suoi impegni con Mediaset, ha sicuramente più tempo per dedicarsi a nuovi progetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Chissà se questo entri in conflitto però con il suo desiderio di prendersi del tempo per se stessa.

Per scoprire come andrà a finire non ci rimane che attendere nuovi aggiornamenti.