Ieri ho visto la diretta di Chris Martin da casa sua. Ha detto: “scusate, e’ la prima volta, non so come funziona, perdonatemi se faro’ qualche gaffe, ma saro’ al vostro servizio per un po’ di tempo.” Ecco, oltre al fatto che vedendolo cosi’, a casa sua, doce, un po’ impacciato e bellissimo, la mia cotta per lui e’ diventata proprio amore (Paolo ha accettato questa cosa ormai da tempo😂), quindi vorrei davvero ringraziare tutti i cantanti in questo momento. Soprattutto i nostri cantanti italiani, che ci stanno intrattenendo tutti i giorni per ore e ore con le loro dirette sui social, facendoci entrare nelle loro case e regalandoci degli spettacoli casalinghi incredibili, che sembrano quasi piccoli concerti privati. Penso soprattutto alle persone sole a casa che non hanno una famiglia, dei figli o un animale con cui poter condividere queste lunghissime giornate… ecco credo che sia un bel regalo soprattutto per loro. Grazie perche’ la musica abbraccia senza avere il bisogno di toccarsi e ci fa sognare. Sognare di tornare presto fuori, a darci la mano, a baciarci e a fare l’amore❤️ #togetherathome