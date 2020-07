Il bikini che indossa è davvero sgambato, Alessia Marcuzzi straordinaria su Instagram: il video manda in tilt la rete

Alessia Marcuzzi in vacanza a Positano con Paolo Calabresi Marconi manda in delirio la rete. Il motivo è semplice: la conduttrice romana è in barca insieme a suo marito ma un dettaglio bollente non passa inosservato!

Alessia Marcuzzi, il gossip impazza in rete

In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi è al centro delle voci di gossip per il presunto flirt con Stefano De Martino che avrebbe portato alla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez.

Questa notizia è stata prontamente smentita dal ballerino napoletano che, scherzosamente, ha affermato che quando ci si innamorerà, lo comunicherà ai suoi cari fan.

Insomma, non sono state settimane semplici per la coppia che ha dovuto fare i conti con le voci di gossip che di certo hanno turbato gli equilibri familiari.

La conduttrice romana pare abbia messo da parte i pettegolezzi e si sta godendo una bellissima vacanza in Campania, così come testimoniato dai diversi scatti condivisi sui social.

In una stories, la Marcuzzi non passa inosservata e il suo costume stuzzica la fantasia dei fan.

Il bikini della conduttrice è sgambato

Non c’è nulla da fare, Alessia Marcuzzi sa perfettamente come incantare i suoi follower. Nei giorni scorsi, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae con in topless e con un lato B in primo piano (puoi vedere la foto anche quì).

Mentre non molte ore fa, ha condiviso una stories che ha infiammato il web. Per quale motivo? La conduttrice romana è in barca a Positano insieme a suo marito.

Tuttavia, lo sguardo dei seguaci è stato catturato dal costume super sgambato che indossa. Di seguito il post che ha infiammato il web: