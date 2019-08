Alessia Marcuzzi ‘Rovinata dal chirurgo: tet*e bocca e naso rifatti male’: demolita da un hater sui social

Alessia Marcuzzi travolta dall’odio degli haters per la foto postata su Instagram, che sembra non essere proprio piaciuta!

Commenti al vetriolo per la conduttrice Alessia Marcuzzi, in merito al suo ultimo scatto di Instagram. Ma cosa è successo questa volta?

Alessia Marcuzzi e la sua grande carriera televisiva

La statuaria Alessia Marcuzzi ha compiuto 46 anni ma non perde assolutamente l’aspetto e il carattere giovanile ed allegro che l’ha accompagnata sul piccolo schermo fin dai tempi di Colpo di Fulmine nel 1995 o ancora prima nel ’91 ad Attenti al Dettaglio.

La sua freschezza, la capacità di prendersi in giro e di scherzare anche sui propri difetti l’hanno resa una delle conduttrici più amate e apprezzate della tv italiana.

Alcuni dei programmi indimenticabili in cui ha dato prova di questo sono Mai Dire Gol, Zelig, Festivalbar, Le Iene e L’Isola dei Famosi.

Come anche da ricordare i suoi impegni come attrice nella seguitissima serie Carabinieri.

Proprio per la sua capacità empatica e di mettersi in relazione con le storie delle persone è stata scelta per condurre la prossima edizione di Temptation Island Vip al posto di Simona Ventura.

Ma Alessia non è solo brava e simpatica, le sue gambe lunghissime e snelle fanno da sempre impazzire i fan e la sua bellezza acqua e sapone ha conquistato gli spettatori del piccolo schermo che la seguono anche sui social dove ama condividere parte della sua vita con chi la ama.

I terribili commenti degli haters sulla foto di Instagram

Alessia Marcuzzi condivide quasi quotidianamente con le sue migliaia di follower gli aspetti della sua vita che la colpiscono: una vacanza, la compagnia dei figli Mia e Tommaso avuti rispettivamente da Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi.

Tra queste foto ce ne sono anche alcune più sensuali che mostrano la bellezza della conduttrice senza mai diventare eccessiva e volgare.

Ma sui social si sa, spesso si cerca la minima occasione per sfogare le proprie insicurezze magari postando insulti e commenti cattivi a caso.

Quello che è successo con l’ultima foto Instagram di Alessia rappresenta proprio un esempio.

Lo scatto in questione riprende Alessia su un letto a “mezzo busto” con una canottiera di pizzo ed un’espressione rilassata e sognante.

Tanto è bastato per scatenare l’ira degli haters!

C’è chi la insulta pesantemente perché vorrebbe il ritorno al timone dell’Isola dei Famosi di Simona Ventura:

“SPERO CHE PRIMA O POI LA RAI COMPRI I DIRITTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI E CHE TORNI IN MANI COMPETENTI,SIMONA VENTURA….E CHE TU TE NE VAI AFFANC**O!”

Questo commento appare senza molto senso dato che comunque Alessia, nulla togliendo alla bravissima Super Simo, conduce il programma ormai dal 2015 con grande successo.

Ancora meno centrato sembra un altro commento di una fan,o forse hater, che mira a colpire la bellezza della Marcuzzi :

“L’HO INCONTRATA IN AEROPORTO…E’ ORRENDA SENZA TRUCCO E SENZA FILTRI, DA PAURA!”

E poi continua in modo ancora più pesante :

“LABBRA E NASO RIFATTO..E DELLE TET*E MEGLIO NON COMMENTARE..IL CHIRURGO FORSE ERA CIECO..UNA SU E UNA GIU…”

Il commento in questione oltre che cattivo anche sgrammaticato, ha ricevuto molte risposte e i fan si dividono tra chi lo sostiene e chi invece difende Alessia.

Lei come sempre non risponde, anche perché gli haters sui social probabilmente vorrebbero proprio provocare la reazione, quindi meglio non dare soddisfazione e godersi l’affetto e l’apprezzamento dei veri fan e di quanti seguono la bellissima Alessia Marcuzzi da tanti anni.