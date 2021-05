Alessia Marcuzzi in accappatoio per strada: il VIDEO bollente

La conduttrice de Le Iene sa essere molto provocante. Questa volta ha deciso di scendere in strada senza veli per ringraziare i fan.

La conduttrice Mediaset ha voluto ringraziare i fan in modo speciale. Alessia Marcuzzi è uscita di casa praticamente in accappatoio in compagnia del suo cuccioletto peloso.

Alessia sa sempre come fa parlare di sé. Questa volta, la conduttrice de Le Iene ha stupito tutti con una particolare ‘uscita’.

Alessia Marcuzzi in accappatoio per strada: il video bollente

Una bimba di sensualità: accappatoio, occhialoni e tacchi a spillo. Alessia Marcuzzi non ha resistito. Felice del successo della sua linea di beauty e cosmesi ha voluto fare un gesto molto bello per i fan mostrandosi senza filtri con il suo piccolo cucciolo.

La Marcuzzi sa sempre come far circolare notizie sul suo conto. Questa volta è stata una bella notizia però a suscitare la sua ‘folle’ reazione.

In molti, infatti, i commenti anche dei colleghi del programma Mediaset a chiederle se tutte le rotelle fossero al posto giusto.

Alessia e il video folle

Al contrario di molte sue colleghe, Alessia non ha mai avuto paura di mostrarsi in tutto e per tutto, mettendo in risalto anche i suoi difetti e le rughe che purtroppo a tutte spuntano prima o poi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)



E’ una donna del mondo dello spettacolo sempre vicina alla body positivity, le sue stesse campagne pubblicitarie inneggiano alla positività: curvy, alte, basse, troppo snelle, di colore… per niente le donne vengono discriminate quando la vera bellezza è ciò che si nasconde nell’animo.

Alessia per festeggiare le vendite della sua linea LUCE ha voluto mostrarsi nella sua veste folle facendo un giro per strada in accappatoi.

I fan hanno indubbiamente apprezzato.