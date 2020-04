La vera causa di morte, autopsia per Alessia Ferrante: influencer morta durante l’intervento

La vera causa di morte, autopsia per Alessia Ferrante: influencer morta durante...

Alessia Ferrate muore durante un intervento di chirurgia plastica: disposta l’autopsia sul corpo della giovane web influencer

Una tragica notizia riguarda il mondo dei social . E’ venuta a mancare, all’età di 37 anni, Alessia Ferrante. La giovane, figlia di Lorenzo Ferrante calciatore professionista, si è sottoposta ad un intervento di asportazione di tessuto adiposo alle gambe. Ma qualcosa è andato storto e l’influencer pare sia stata colta da un malore. E’ ra disposta l’autopsia sul suo corpo per fare luce sulle reali cause della sua morte.

Addio ad Alessia Ferrante

Il suo account Instagram conta 106 mila follower. Alessia Ferrante, infatti, era attiva nel campo dell’estetica. Venerdì, la web influencer pugliese si è recata in una clinica privata di Bisceglie per sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica. Qualcosa è andato storto durante l’intervento. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colta da infarto mentre le stavano praticando l’anestesia per un intervento di liposuzione alle gambe.

L’allarme è stato lanciato dal titolare del titolare del poliambulatorio dove è avvenuto l’intervento che risulta, al momento, indagato per omicidio colposo.

Disposta l’autopsia sul corpo della giovane

Alessia Ferrante, originaria di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani è venuta a mancare durante un intervento di chirurgia estetica. Al momento, i carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno indagando sulla morte della 37 enne avvenuta venerdì in una clinica privata di Monopoli.

L’allarme è stato lanciato dal chirurgo estetico e, una volta giunta sul posto l’ambulanza, i sanitari hanno tentato invano manovre rianimatorie. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane per fare chiarezza su quanto è successo venerdì.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.