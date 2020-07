Alessandro Ubaldi, chi è il tentatore di Temptation Island?

Chi è Alessandro Ubaldi, uno dei tentatori single della nuova edizione della trasmissione di Canale 5, Temptation Island

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Ubaldi, dall’infanzia al successo nello sport, dall’attività lavorativa alla partecipazione a Temptation Island.

Chi è Alessandro Ubaldi

Nasce a Pescara nel 1984. Attualmente vivrebbe tra Pescara e Miami, dove ha una casa dove trascorre gran parte dell’anno.

Ubaldi coltiva sin da piccolo una grande passione per lo sport e in particolare per la pallavolo: è un ex giocatore di Pallavolo, poi passato al Beach Volley.

Grazie al beach volley, Alessandro ha partecipato per 10 anni al campionato italiano e ha ottenuto numerose vittorie e piazzamenti in tornei nazionali e anche internazionali.

Quando giocava a pallavolo, ricopriva due ruoli, quello dello schiacciatore e quello dell’oppositore.

Ubaldi, però, non è conosciuto dal pubblico televisivo in quanto campione sportivo, ma per la sua partecipazione a un programma di Canale 5, Temptation Island. Alessandro, infatti, è uno dei tentatori della nuova edizione della trasmissione di Mediaset.

Ubaldi, tuttavia, ha già avviato una sua attività lavorativa che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo. Alessandro, infatti, si occupa di organizzare convention aziendali e congressi ed è il responsabile del settore amatoriale e anche allenatore di una scuola di Beach Volley chiamata “Beach project”.

Vita privata e curiosità

Non abbiamo molte notizie relative alla sua vita privata. Non è chiaro neanche quando sia nato con precisione: può darsi che la sua data di nascita sia il 22 ottobre, poiché questo giorno e questo mese sono tatuati sul corpo del ragazzo.

Alessandro ha inoltre una sorella maggiore alla quale è molto legato: il giovane posta spesso scatti in sua compagnia sui social. Sembra abbiano un rapporto davvero unico e speciale!

Alessandro è naturalmente single, condizione necessaria affinché si venga scelti per partecipare a Temptation Island.