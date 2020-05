Alessandro Siani, chi è il talentuoso attore e regista napoletano?

Chi è Alessandro Siani, il celebre attore televisivo e cinematografico e regista napoletano, sposato dal 2008 e padre di due figli

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Siani, dal debutto in televisione fino alla vita privata!

Chi è Alessandro Siani

Nasce a Napoli, il 17 settembre del 1975, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Appassionato di recitazione, entra nel mondo dello spettacolo come attore comico esibendosi nel laboratorio “Tunnel Cabaret”, uno storico locale del capoluogo partenopeo. Nel 1995, a soli 20 anni, riceve il Premio Charlot come migliore cabarettista dell’anno.

Il suo debutto in televisione avviene a Telegaribaldi, esperienza alla quale segue la partecipazione al programma televisivo Pirati. Successivamente approda a Telecapri nel 2002, dove conduce il Maradona Show.

Dopo aver raccolto esperienze in tv, esordisce anche al cinema, nel 2006, con il film dal titolo “Ti lascio perché ti amo troppo”. Partecipa anche a Natale a New York, Natale in crociera, Benvenuti al sud e Benvenuti al nord, che lo consacrano di fronte al pubblico italiano.

Nel 2013 realizza il suo primo film da regista, dal titolo “Il Principe abusivo”, del quale è anche protagonista. Il suo ultimo lavoro da regista risale al 2019, con il film “Il giorno più bello del mondo”.

Chi è la moglie

In base a quanto riportato da DONNA Glamour, Siani sarebbe sposato dal 2008 con una donna, della quale non si hanno molte informazioni, vista la sua estrema riservatezza.

Alla moglie Siani è legato da ancor prima di diventare famoso, con la quale ha dato vita a una relazione stabile. Sebbene la vita privata dei due mistero, emerge che la coppia viva assieme ai due figli a Fuorigrotta.

Fuorigrotta costituisce per la famiglia un solido rifugio, nel quale sfuggire dalla vita mondana dei riflettori. Lì la famiglia di Siani si sente protetta e riesce a mantenere integra la propria privacy.