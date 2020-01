Chi è Alessandro Santagati, il campione di scacchi, tra i migliori classificati in Italia, concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro Santagati, il secchione de La Pupa e il Secchione, in coppia con la pupa Martina De Maria.

Chi è Alessandro Santagati

Nasce a Catania nel 1987 e si diploma al Liceo Scientifico. Dopo il percorso scolastica, il giovane decide di dedicarsi all’insegnamento degli scacchi, da sempre la sua più grande passione.

Il sogno dell’uomo è quello di diventare il più forte scacchista della sua generazione. Effettivamente, Santagati non è molto lontano da questo traguardo: sul sito del FIDE, federazione mondiale di giocatori di scacchi, il giovane risulta essere uno dei sessanta più talentuosi scacchisti del Paese.

Nel 2020 diventa noto al grande pubblico con la partecipazione al programma condotto da Paolo Ruffini, La Pupa e il secchione e viceversa, dove l’uomo impersona il ruolo del secchione, in coppia con la pupa Martina De Maria.

Vita privata e curiosità

Alessandro Santagati è molto seguito sui social, specialmente su Youtube, dove, prima dell’ingresso a La Pupa e il Secchione e viceversa, ha aperto un canale in cui caricare i video delle partire di scacchi.

Grazie alla sua capacità di battere l’avversario che gli sta davanti, ha conquistato il riconoscimento, da parte di allievi e sfidanti, di “Maestro Santagati”.

L’ingresso del giovane a La Pupa e il Secchione e viceversa è stato segnato sin da subito dalle polemiche scaturite dalla mancanza di sintonia con la pupa Martina De Maria.

La donna, infatti, si è lamentata sin da subito di non essere considerata dal secchione e di sentirsi umiliata da lui, che non riuscirebbe a comprendere le caratteristiche positive della giovane.

Santagati, per farsi perdonare, si è presentato davanti alla porta di Martina, portandole la colazione a letto e giustificandosi per il comportamento avuto in precedenza.