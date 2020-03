Chi è Alessandro Pipero, il noto maitre di Primo Appuntamento, il programma condotto da Flavio Montrucchio, in onda sul canale di Real Time

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro Pipero, il maitre di Primo Appuntamento.

Chi è Alessandro Pipero

Nasce il 5 giugno del 1974 a Roma, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Si diploma all’istituto alberghiero IPSEOA “Tor Carbone” di Roma, dopo di che dedica la sua vita interamente al mondo enogastronomico.

Compie uno stage in un hotel di via Veneto, a Roma, dopo di che, non ancora quarantenne, diventa proprietario di Pipero al Rex, una stella Michelin, e viene premiato come maître dell’Anno sulla guida Identità Golose 2013.

Dopo la scuola alberghiera, dirige, dal 2002 al 2008, la sala di Antonello Colonna a Labico, periodo nel quale diviene anche “miglior sommelier d’Italia” per la guida de L’Espresso (nel 2005).

Nel 2008 si mette in proprio ad Albano Laziale con Pipero e nel 2011 si trasferisce nel centro di Roma, all’interno dell’Hotel Rex. Nel 2017, il trasloco in corso Vittorio Emanuele.

Dopo l’abbandono del maitre Valerio Capriotti, Pipero sostituisce la sua presenza nel programma tv trasmesso su Real Time “Primo Appuntamento”, in onda dallo scorso 7 gennaio sotto la conduzione di Flavio Montrucchio.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Pipero né se abbia un partner o dei figli. Estremamente riservato, infatti, il ristoratore non è solito rilasciare interviste al riguardo o pubblicare contenuti inerenti sui social che possiede.

Molto attivo sia su Instagram che su Facebook, infatti, i post da lui pubblicati sono quasi sempre inerenti al mondo culinario, la sua più grande passione.

Dai contenuti emerge anche un amore per il lusso, il calcio, in particolare per la squadra della Roma di cui sembrerebbe essere tifoso, la moda e la poesia.

Sono molte, infatti, le immagini postate su Instagram che riguardano motti e aforismi di vita di sua invenzione.