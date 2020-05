Alessandro Niceforo, chi è il cavaliere di Uomini e Donne trono over?

Chi è Alessandro Niceforo, il nuovo cavaliere 39enne del trono over di Uomini e Donne che ha già suscitato grande curiosità

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Niceforo, dall’infanzia a Roma agli esordi nel settore calcistico, dai vari lavori intrapresi all’attuale carriera professionale, dall’esperienza nel mondo dello spettacolo italiano fino ad arrivare alla vita privata!

Chi è Alessandro Niceforo

Nasce a Roma il 22 ottobre del 1980, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Grande appassionato di calcio sin da piccolo, diventa negli anni un giocatore professionista di calcio a 5. Militerà persino nell’Asd Città di Zagarolo.

Oltre a dedicarsi al settore dello sport, intraprende alcuni validi percorsi professionali che lo portano a diventare consulente finanziario, personal trainer e tassista.

Niceforo è conosciuto dal grande pubblico di Mediaset per aver preso parte alla trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, come cavaliere del Trono Over in questa versione mista del format di Maria De Filippi.

Il dating show in questione segna un vero e proprio l’esordio televisivo per il 39enne con la passione per il calcio a 5 e potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio.

Vita privata e curiosità

Niceforo è un grande appassionato di tatuaggi. Infatti ne possiede diversi su entrambe le braccia e sulla schiena. Tra gli altri simboli, spiccano varie stelle, un ideogramma cinese, il numero 22 e il nome di Tommi, che altri non è che l’adoratissimo nipotino con cui si mostra spesso su Instagram.

Sul social in questione vanta un seguito di quasi 2mila follower, ma è garantito che, grazie alla visibilità offerta da Uomini e Donne, il numero non farà altro che salire.

In realtà, nel passato di Niceforo c’è un’esperienza legata al mondo dello spettacolo. L’uomo ha, infatti, posato senza veli per un calendario a tinte hot.

A livello sentimentale è naturalmente single, condizione necessaria affinché sia concessa la partecipazione al dating show di Uomini e Donne.