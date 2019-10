‘Alessandro Haber è morto’ in diretta su Rai 2 la terribile notizia: il tweet fake fa arrabbiare il pubblico

Rai 2, nel programma Maledetti amici miei ha fato una brutta notizia in diretta: un tweet letto ha rivelato la morte di Alessandro Haber, una notizia fake

Duro colpo per gli ascoltatori italiani di Rai 2. Ieri sera infatti, nella puntata di Maledetti amici Miei, pare che sia saltato agli occhi una notizia davvero spaventosa: la morte dell’attore Alessandro Haber. In verità però si trattava solo di un tweet di cattivo gusto.

Alessandro Haber, il tweet di Rai 2 che ha scioccato gli italiani

Nella serata di ieri è andato i onda su Rai 2 il programma Maledetti amici miei, programma condotto da Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, che durante uno scatch, i tre amici hanno finto la morte di Alessando Haber.

Lo scatch però a quanto pare non è piaciuto a tutti. Pare infatti che Rai 2 per rendere più credibile la scena su Rai 2, abbia addirittura postato un Tweet in cui lanciava la notizia della scomparsa dell’attore Haber. Il tweet in questione però non è passato inosservato all’occhio indiscreto del web.

Rai 2 nel mirino della rete

A quanto pare il tweet postato dalla Rai, non è prosciutto agli utenti del web. Il tweet lanciato dalla rete televisiva non specificava che fosse tutto uno scherzo goliardico, anzi,alcuni sostengono che avrebbe incalzato e non di poco sulla finta notizia, allarmando i fan dell’attore:

“Ultima ora: è morto Alessandro Haber. L’attore si spegne all’età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di Maledetti Amici Miei”.

In rete in pochissimi secondi si è scatenato il panico. Ma solo dopo gli utenti sono riusciti a capire che quello fosse un tweet “simpatico”, o come hanno pensato in tanti, che fosse in realtà una nuova trovata della Rai, di tentare in qualche modo un rialzamento degli ascolti televisivi.

In molti in un primo mento hanno creduto che il tweet della RAI fosse reale, ma in pochissimo tempo il tweet è stato tempestato da messaggi di disapprovazione, sottolineando che non si gioca sulla vita delle persone.