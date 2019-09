Alessandro Greco, il figlio fa strage di ragazze sul web: ecco chi è Lorenzo Greco

Alessandro Greco ha un figlio Lorenzo ed è bellissimo, sta facendo strage di cuori sui social ed ora tutti vogliono saperne di più. Scopriamo insieme chi è

Il figlio di Alessandro Greco apparso a Miss Italia è già ricercatissimo. Conosciamo meglio il bel Lorenzo Greco

Un ragazzo fortunato e con la testa sulle spalle

Lorenzo nasce classe 1998, ad appena 21 anni è già seguitissimo sui social:

Nato in una famiglia già famosa, Lorenzo ha potuto esprimere fin da subito la sua vena artistica: suona infatti in una band rock e collabora con un’agenzia di moda.

Lorenzo è figlio del presentatore Alessandro Greco e della ex modella e conduttrice Beatrice Bocci ed ha una sorella Alessandra figlia del primo compagno della madre.

Il ventunenne è un ragazzo con una grande voglia di diventare famoso come suo padre ma è anche un ragazzo con la testa sulle spalle sapendo di dover fare tanta gavetta prima di ottenere il successo desiderato.

Frequenta l’Università di Siena e contemporaneamente è il frontman di un gruppo i The Old Blossom alternative rock con cui ha già inciso due album Naked del 2017 e Lunar del 2018.

Alcuni dei suoi brani più cliccati su Spotify, tutti in inglese, sono Moonshine, Naked in the Mirror, Big Yellow Bag.

La sua voce graffiante e molto blues unita al suo portamento rilassato sul palco incantano i fan che li seguono ai concerti e sui social.

I genitori sono i primi fan

I suoi genitori sono stati importantissimi supporter del suo progetto, tanto che l’amore ed il desiderio di diventare musicista Lorenzo l’ha iniziato ad assaporare grazie alla conduzione del padre di un programma radiofonico su RTL 102.5.

Ascoltando un brano di Hozier infatti Lorenzo ha avuto l’ispirazione per la sua futura carriera, come lui stesso ha dichiarato in un intervista al sito ilgiornale.

Cresciuto in famiglia con influenze musicali importanti, da Pino Daniele a Berry White, Lorenzo ha poi avuto modo di affinare i suoi gusti virando su un mix di Indie rock, folk e soul.

Trovandosi poi per caso insieme ad alcun amici è nato il progetto della loro band alternative rock in cui lui canta e suona la chitarra elettrica.

Scrivere in inglese per Lorenzo e gli altri componenti del gruppo è il modo di esprimere il loro messaggio e per ora non hanno voglia di cambiare modo di fare musica e piegarsi ad esigenze discografiche.

Sono consapevoli di essere una band di nicchia ed nonostante il papà gli avrebbe consigliato di virare su testi italiani il ragazzo è deciso a mantenere il progetto musicale originario.

Lorenzo Greco bellissimo e ricercato sul web

Non solo artista e con buoni principi: Lorenzo è anche un bellissimo ragazzo.

Moro occhi scuri, coniuga una bellezza delicata con una forte personalità che traspare quando impugna un microfono e dietro l’obiettivo fotografico.

Durante l’ottantesima edizione di Miss Italia condotta come alcune scorse edizioni dal padre Alessandro ed andata in onda pochi gorni fa, è stato notato tra il pubblico che seguiva la manifestazione e tutti sono stati subito stregati dalla sua bellezza e carica sensuale.

I suoi followers sui social sono già arrivati ad acune migliaia e paiono intenzionati a salire ancora di più soprattutto ora che il pubblico televisivo ha apprezzato la sua presenza scenica.

Tantissimi i commenti ai suoi video infatti di complimenti per la sua musica e altrettanti per la sua bellezza mediterranea.

Tra le sue foto sono ritratte le sue passioni: la musica ed i libri.

Nessuna fidanzata pare ancora essere ufficialmente accanto al bel Lorenzo per la gioia delle sue fan anche se nel video di Moonshine su YouTube lo si vede avvinghiato ad una bellissima ragazza.

Di sicuro la carriera di questo carismatico ragazzo che non vuole essere chiamato figlio d’arte, è appena iniziata ed i presupposti per un’impennata di popolarità che potrebbe portarlo ad un successo duraturo e solido ci sono tutti.

Sentiremo parlare ancora molto di lui…