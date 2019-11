‘Rapporti sessuali assenti con la moglie’ Alessandro Greco: il retroscena della difficile decisione

Alessandro Greco non ha mai parlato apertamente della sua vita intima. A Storie Italiane il conduttore ha raccontato com’è adesso la sua intimità

Il bravissimo conduttore Alessandro Greco a Storie Italiane si è confessato nella trasmissione di Elonora Daniele, parlando della sua castità. Ebbene si a quanto pare il conduttore insieme alla compagna Beatrice Bocci, ex miss Italia, hanno preso ormai da tempo una scelta che li ha cambiati la vita

Alessandro e Beatrice casti da tre anni

Alessandro Greco e la sua compagna Beatrice Bocci sono stati ospiti della puntata di Storie Italiane dove hanno parlato della loro scelta durata molto tempo prima del matrimonio. I due infatti ospiti di Eloenora Daniele, hanno raccontato la dura scelta di essere casti prima di celebrare le nozze. A quanto pare Alessandro e Beatrice hanno deciso di non avere rapporti prima del matrimonio:

“È una scelta difficile e non la si può fare se non affidandoti a Dio… Se sei in coppia può diventare una frustrazione…”

racconta il conduttore.

Alessandro Greco e Beatrice, Gesù al centro della loro vita

I due che ormai fanno coppia fissa da moltissimi anni, hanno raccontato il segreto che tiene in piedi il loro matrimonio. I due infatti avrebbero preso una strada anticonvenzionale durante un viaggio a Medjugorje. A quanto pare il ritiro spirituale li ha avvicinati ancora di più alla fede, prendendo una decisione per niente semplice, sopratutto per due giovani come loro:

“Eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje… Lì sono successe alcune cose… Ci siamo poi trovati in camera d’albergo e abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa…”,

ha raccontato Alessandro. Una decisione per niente facile quella del conduttore e dell’ex Miss Italia, che nonostante la scelta fatta, ancora oggi sono più legati che mai e sembrano essere inseparabili.