Chi è Alessandro Graziani? Il tentatore di Temptation Island Vip 2 che ha instaurato un feeling particolare con Serena Enardu

Scopriamone di più sul giovane e bellissimo tentatore di Temptation Island Vip 2, Alessandro Graziani.

Chi è Alessandro Graziani

Nasce il 2 febbraio del 1991 a Genova.

Sin da piccolo coltiva la passione per lo sport e in particolare per la pallavolo. Nel 2005, a 14 anni entra a far parte delle giovanili di una squadra della sua città, l’Olympia Genova Voltri.

Nel 2008 arriva in Serie B1 con la squadra Igo Genova Volley e l’anno dopo in B2 con il Plastipol Ovada. Cambia numerose squadre, tra cui l’Albisola Pallavolo, Pallavolo Genova, Volley Fossano, Pallavolo Alba, Emma Villas Siena e Gibam Fano, e arriva addirittura in Serie A3, dove gioca attualmente. Il suo ruolo in campo è quello di schiacciatore ed è impegnato con la maglia numero 10.

Alessandro Graziani si è subito fatto notare in tv durante la partecipazione al reality dell’amore di Temptation Island Vip 2. Si tratta della prima esperienza televisiva per il giovane, che ha instaurato un feeling con Serena Enardu.

Curiosità sul tentatore di Temptation Island

Alessandro Graziani fa parte del cast di Temptation Island VIP 2 in veste di tentatore nel villaggio femminile, assieme a Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef, Riccardo Colucci.

I tredici ragazzi hanno insidiato e messo alla prova i sentimenti delle componenti femminili delle coppie sull’isola, ma in pochi sembrano esserci riusciti bene come Alessandro.

Il giovane pallavolista, infatti, ha instaurato un feeling importante con Serena Enardu, entrata a Temptation Island per chiarire la natura dei sentimenti provati nei confronti del compagno e cantautore sardo Pago.

L’intesa nata tra Serena e Alessandro non è sfuggita all’obiettivo delle telecamere e di conseguenza neppure agli occhi di Pago, che ha manifestato enormi sofferenze durante i falò e i pinnetti.