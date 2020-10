Alessandro Giuli, chi è il conduttore di Seconda Linea? Vita e Carriera

Biografia del conduttore di Seconda Linea: Alessandro Giuli. Scopriamo i dettagli della sua vita privata, carriera e altre curiosità.

Alessandro Giuli, famoso giornalista e conduttore televisivo italiano, chi è?

Vita, carriera e curiosità sul conduttore di Seconda Linea.

Alessandro Giuli: vita e carriera

Alessandro Giuli è nato a Roma il 27 settembre 1975.

Ha conseguito la maturità classica e si è laureato in Filosofia. Da subito ha coltivato il suo interesse per il giornalismo facendo molte esperienze lavorative nel settore in importanti redazioni.

Fin da giovane si è dimostrato un ragazzo intraprendente e molto portato per la scrittura: è sempre stato pronto ad affrontare qualunque tema gli venisse proposto, di attualità o politica, con professionalità e maturità.

Una delle più importanti collaborazioni, precisa DonnaGlamour, è stata proprio con la redazione di Il Foglio della quale è anche diventato vicedirettore nel 2008 e poi codirettore nel 2017.

Ricordiamo anche le sue collaborazioni con le redazioni di Il Tempo, Libero, Linkiesta e Il corriere dell’Umbria dove Giuli si è occupato di politica interna.

Una carriera giornalistica brillante e una passione per la scrittura l’hanno portato a pubblicare delle opere: Il passo delle oche, nel 2007, e Venne la magna madre: i riti, il culto e l’azione di Cibele Romana, nel 2012.

Si è costruito anche una degna fama televisiva per le molte apparizioni in programmi Tv del piccolo schermo come Povera Patria, condotto da Annalisa Bruchi. Ha condotto sempre con la Bruchi il programma Night Tabloid su Rai2.

Oggi è un noto e stimato giornalista di politica interna e anche conduttore televisivo.

Alessandro Giuli debutterà stasera, 1 ottobre 2020, al timone del programma televisivo Seconda Linea con Francesca Fagnani, conduttrice di Belve e compagna di Enrico Mentana. Il programma andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai2.

Un programma che tratta di argomenti di attualità, politica, economia, cultura e include anche documentazioni, inchieste e dibattiti con ospiti dal vivo.

Curiosità sul conduttore di Seconda Linea

Alessandro Giuli è sposato con la giornalista di SKYTG24 Valeria Falcioni e hanno una splendida figlia insieme. Su MeteoWeek si legge che Giuli vive con la sua famiglia a Roma: in casa hanno anche 2 gatti e un dolce cagnolino.

Il suo profilo social di Instagram non è ricco di fotografie e sono tutte incentrate sulle sue passioni.

Proprio dagli scatti che pubblica capiamo che ama trascorrere del tempo con la sua famiglia: moglie figlia ed amati animali. Oltre a questo in svariate foto notiamo che ama degustare del buon vino e fumare ottimi sigari.

Anche il profilo Facebook di Giuli non brulica di post e fotografie, è un uomo che ama essere riservato.