Alessandro Ghisoni, chi è e come è morto il turista italiano a Petra

Turista italiano morto a Petra: cosa è accaduto ad Alessandro Ghisoni.

Un viaggio atteso a lungo e che finalmente si stava realizzando. Alessandro Ghisoni non sapeva, però, che quella vacanza gli sarebbe costata la vita.

Come riporta anche La Repubblica, durante la vacanza in Giordania è avvenuto l’irreparabile. Alessandro Ghisoni si trovava in vacanza a Petra con la moglie Sonia, nota fotografa, e i fratelli di lei.

Il ragazzo stava visitando le rovine di Petra, quando un masso lo ha travolto, colpendolo con forza. Alessandro Ghisoni si è accasciato al suolo. Soccorso in un primo momento da alcuni medici che si trovavano nella comitiva di escursionisti, è stato poi prelevato dall’ambulanza, per essere trasferito in ospedale.

È proprio sul mezzo di soccorso che il cuore di Alessandro ha smesso di battere. In ospedale non è neppure arrivato, nonostante pareva si fosse ripreso, subito dopo essere stato colpito dal masso.

Chi era Alessandro Ghisoni?

Trentaduenne Piacentino, Alessandro lavorava come ingegnere alla Bolzoni di Casoni di Podenzano, dov’era benvoluto da tutti, soprattutto per le sue doti umane, oltreché ottime capacità lavorative.

I colleghi di Alessandro sono ancora sotto choc. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie del 32enne, Sonia, una fotografa molto apprezzata per i suoi lavori. I due si erano sposati lo scorso luglio.

La ragazza ha immediatamente avvertito anche i genitori di Alessandro, che si sono recati in Giordania appena hanno saputo della tragedia.

Ad uccidere il giovane ingegnere sarebbe stato un masso, staccatosi dalle rovine di Petra, in seguito alle forti piogge che c’erano state nei giorni precedenti all’escursione.

“Alessandro era un ragazzo straordinario”

è la voce unanime di colleghi ed amici del 32enne ucciso da un’inspiegabile tragedia.