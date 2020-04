Alessandro Egger, chi è e come è diventato il “bambino della Kinder”?

Chi è Alessandro Egger, il modello, attore e Drag Queen sui social, celebre per essere il bambino della Kinder

Scopriamo insieme tutti i segreti di Alessandro Egger, dall’infanzia a Belgrado al trasferimento a Como, dalla carriera come modello e attore fino ad arrivare alla sua vita privata in compagnia della fidanzata.

Chi è Alessandro Egger

Nasce a Belgrado, in Repupplica di Serbia, il 6 settembre del 1991. Diventa presto un modello e attore e raggiunge la notorietà in molte parti del mondo grazie alla commedia drammatica per adolescenti intitolata The band, in cui interpreta il personaggio di Nick.

Egger è presente anche nella maggior parte delle sfilate di moda Dolce Gabbana. Anni fa ha lavorato assieme a Lino Banfi nella serie “Un medico in famiglia” e accanto Christopher Lamber e Giancarlo Giannini in “Sfumature di verità”.

Nel 2017 partecipa a Pechino Express, l’adventure reality condotto da Costantino della Gherardesca.

Molto impegnato nel mondo della moda, Egger oggi sta attirando molto l’attenzione sui social, dove ama trasformarsi in Alexandra, una Drag Queen. I suoi video hanno fatto rapidamente il giro del web, anche grazie anche alla spinta di Tommaso Zorzi.

Il bambino della Kinder

Non tutti lo sapranno, ma questo giovane e bellissimo ragazzo noto nel mondo della moda e della televisione è in realtà il bambino che per anni è comparso come volto del marchio Kinder.

Egger, infatti, da Belgrado si è trasferito a Como all’età di 6 anni, dopo di che all’età di 13 anni diventa il volto del già citato brand.

Vita privata e curiosità

Egger è felicemente fidanzato con la modella Madalina Doroftei, incontrata in diverse campagne pubblicitarie di marchi importanti, tra cui anche Nike e Versace.

La Doroftei sembra aver apprezzato la trovata del fidanzato di trasformarsi in una Drag Queen sui social e avrebbe addirittura aiutato il giovane a truccarsi.