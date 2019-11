Alessandro Di Battista devastato dal lutto improvviso: “Evviva lei”

Alessandro Di Battista ha da poco subito la perdita della madre Maria Grazia. Ad annunciarlo lui stesso su Facebook.

Tanta la vicinanza ad Alessandro di Battista che stanno esprimendo in queste ore i suoi colleghi, per il suo grande dolore.

La madre di Di Battista ha lottato con la malattia

Maria Grazia Mercuri, madre di Alessandro Di Battista è morta dopo aver lottato per molto tempo, con la malattia. Aveva 74 anni. Proprio per stare vicino alla mamma, il politico aveva lasciato un po’ da parte il suo impegno in Parlamento. Non di rado, infatti, era assente per “problemi familiari gravi”.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso Di Battista sul suo profilo Facebook dove ha voluto ricordare la madre come una grande donna.

Dal post si evince anche la data dei funerali che si terranno domani martedì 12 novembre alle 11:00.

La vicinanza dei colleghi a Di Battista

Tanti i messaggi di vicinanza all’ex deputato del Movimento Cinque Stelle, stanno arrivando in queste ore dai suoi colleghi vicini e lontani. Vicinanza ed affetto anche per il padre Vittorio e per tutti i componenti della sua famiglia.

Il deputato Alessandro Amitrano ha scritto su Facebook:

“Un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma”

Anche Andrea Caso ha usato il social network per lanciare un messaggio di vicinanza al pentastellato: