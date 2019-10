Alessandro Cesarini, il ritrovamento dopo la paura grazie alla Polfer

E’ stato ritrovato Alessandro Cesarini, il ragazzino di 14 anni che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere uscito da casa della zia. Ecco dove si trovava

Il ragazzino scomparso Alessandro Cesarini è stato ritrovato, dopo la sua scomparsa da Civitavecchia. Ma cosa è successo?

La scomparsa da Civitavecchia

Sono stati quattro giorni di grande tensione per la famiglia del ragazzino di Civitavecchia. Negli ultimi giorni si trovava a casa della zia come ospite, quando giovedì mattina esce di casa verso le sette per sparire nel nulla.

Da quel momento nessuno sapeva più dove fosse andato e il ragazzo non aveva detto nulla a nessuno o lasciato un messaggio ad un amico. Scatta l’immediata denuncia da parte dei genitori ai Carabinieri per iniziare subito le ricerche, affidando però il loro dolore e richiesta di aiuto direttamente ai social.

Grazie a tutte le condivisioni delle foto e della descrizione, gli utenti si sono mossi e hanno lanciato l’appello in tutta Italia.

Nella giornata di ieri la Polizia ha trovato felpa e maglietta a Civitavecchia che il giovane indossava al momento della scomparsa, facendo temere il peggio.

Il ritrovamento di Alessandro a Bologna

Grazie alle varie segnalazioni sui social e la divulgazione della foto del ragazzo, alcune persone hanno segnalato la sua presenza alla stazione di Bologna. La Polfer è intervenuta prontamente bloccando il ragazzino che si trovava proprio nel luogo segnalato.

Dopo aver fatto dei riscontri con i dati presenti in banca dati hanno conforemato la sua identità per riportarlo a casa. Il padre ringrazia tutti sui social:

“Ringrazio tutti. aspetto a braccia aperte mio figlio”

Ancora sconosciuta la causa del suo allontanamento, ma ora è sano e salvo tra le braccia della sua famiglia.