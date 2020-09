Spara a zero, Alessandro Cecchi Paone. Lo fa senza mezzi termini nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Nuovo TV. Il giornalista e divulgatore scientifico ha fatto un appunto alla trasmissione di Canale 5 Temptation Island, replicando ai sospetti di un lettore del magazine.

Cosa non torna? Presto detto. Il cinquantottenne romano avrebbe messo in discussione la veridicità delle dinamiche sentimentali avvenute durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Un lettore del settimanale Nuovo TV e telespettatore di Temptation Island si danna l’anima per capire a che gioco stiano giocando Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, protagonisti della settima edizione del format. Attraverso una lettera indirizzata alla posta di Alessandro Cecchi Paone, ha espresso i suoi sospetti circa l’attendibilità delle loro peripezie amorose:

Mediante una riflessione personale ed esprimendo perfettamente il parere di molti telespettatori, il lettore di Nuovo TV ha insinuato un dubbio. Un quesito decisamente legittimo il suo, che ha trovato risposta nelle parole del rigido e categorico giornalista, il quale ha sentenziato così:

“I sentimenti vanno rispettati, me lo hanno insegnato fin da piccolo. C’è da dire che dietro il successo del reality c’è un grande lavoro di regia e montaggio”

Anche Alessandro Cecchi Paone, dunque, si pone forti dubbi sulla veridicità del percorso di coppia dei protagonisti di Temptation Island. Lo stimato giornalista ha concluso con tali parole:

“La realtà non farebbe grandi ascolti in prima serata e soprattutto non farebbe spettacolo”