Alessandro Cecchi Paone: ‘Ecco chi sono i VIP gay non dichiarati’

Vediamo insieme chi sono i vip omosessuali che compaiono nella lista di Alessandro Cecchi Paone.

Scoppia la polemica sulla lista di Alessandro Cecchi Paone, che, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene ha preso la parola nella rubrica “OK! Il gay è giusto”.

La rubrica nasce dalla volontà della trasmissione di Mediaset di svelare i presunti omosessuali non dichiarati tra i vip dello spettacolo italiano.

Come rivelato da Biccy, nella scheda di Alessandro Cecchi Paone c’erano cantanti giovanissimi come Gue Pequeno, Marracash, Irama, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Ghali e Francesco Gabbani.

A tal proposito, Cecchi Paone ha dichiarato:

“Lo conosco. Eravamo ospiti insieme, ci siamo dati delle belle occhiate. Lui è gay, certo. Non è dichiarato, in Italia siamo in 10 sì e no.”