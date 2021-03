Alessandro Cattelan, nuovi progetti in Rai e Netflix? Le indiscrezioni bomba

Il conduttore Alessandro Cattelan sarebbe in trattative con la Rai ed anche con Netlix per alcuni importanti progetti, scopriamo tutto!

Non si arresta il fortunato periodo lavorativo per Alessandro Cattelan uno dei volti nuovi e più apprezzati tra i conduttori tv.

Dopo l’addio a X Factor il suo futuro sarà in Rai? Ed i rumors di una serie tv Netflix sono reali? Ecco cosa ha dichiarato lui stesso.

Alessandro Cattelan, nuovi progetti Rai e Netlix in arrivo

I rumors sul destino lavorativo del bravissimo conduttore Alessandro Cattelan si rincorrono nelle ultime ore e lo danno in trattative con diverse emittenti.

Pare assodata la sua presenza nel nuovissimo programma che andrà in onda su Rai 1 dal titolo “Da grande”. Il progetto, che riprende il titolo di un film cult anni ’80 con Renato Pozzetto, prodotto dalla Fremantle e dalla Rai, vedrà il suo debutto dal prossimo mese di maggio.

Il nuovissimo programma tratterà il tema del raggiungimenti della tanto attesa e temuta soglia degli “anta” in compagnia di ospiti famosi e volti noti dello spettacolo, della musica e dello sport.

La trasmissione sarà divisa in due puntate, in onda nel prime time del venerdì.

Per Cattelan sarà un debutto molto importante, alla conduzione di un programma in Rai: unico precedente per lui sulla tv pubblica, nel 2009 al fianco di Simona Ventura in “Quelli che il calcio e..”.

Un ritorno dunque, annunciato inizialmente da Dagospia, che accoglie il favore di pubblico e critica. Non sarà però l’unico progetto per il conduttore di Tortona: in arrivo nel prossimo futuro pare esserci anche una serie Netflix!

Il rumors sta rimbalzando sui social, riportato da diversi utenti e testate: sarebbe in progettazione una serie tv Netflix prodotta proprio dalla Fremantle, già a capo di X Factor ed altri progetti con il conduttore.

Ancora nulla si conosce della trama o del cast della serie ma l’attenzione attorno alla notizia è molto alta e fa ben sperare tutti i fan di Cattelan!

Alessandro Cattelan: proposta di condurre Sanremo?

Le sorprese però potrebbero non finire qui per il conduttore originario della provincia di Alessandria la cui primissima apparizione televisiva risale al 1987 come giurato dello Zecchino d’oro. La notorietà arriva però con l’approdo sui canali musicali, prima VIVA poi MTV Italia con la conduzione di programmi giovani ed interattivi.

Tra i suoi programmi di sicuro più amati troviamo “E poi c’è Cattelan” e la conduzione per molti anni di “X Factor” entrambi su SKy e prodotti dalla Fremantle.

“Per me è arrivato è arrivato il momento di voltare pagina”

Ha ammesso Alessandro Cattelan dopo l’addio al famoso talent musicale dato nello scorso dicembre. Per le reti televisive Cattelan è un personaggio molto ambito, data la sua versatilità, la capacità di intrattenere e comunicare con il pubblico.

La sua ampia esperienza in ambito di programmi musicali poi non rende impossibile la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo proprio in veste di conduttore! La domanda è stata posta proprio durante una conferenza stampa nel corso della kermesse al direttore Stefano Coletta!

È dunque giunto il momento per Cattelan di approdare a progetti diversi ma molto stimolanti per la crescita professionale? Staremo a vedere, intanto per i suoi moltissimi fan che lo seguono sui social non resta che restare aggiornati sui prossimi progetti di Alessandro Cattelan che saranno numerosi e di sicuro successo!