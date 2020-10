Scopriamo insieme che fine ha fatto dopo la denuncia per molestie, Alessandro Capone, uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello.

Ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, facendosi sin da subito notare dal pubblico del piccolo schermo e in particolare dalle donne.

Parliamo di Alessandro Capone, che nella casa più spiata d’Italia ha avuto anche un flirt con una delle sue coinquiline.

Ma oggi che fa? È una domanda che molti si sono fatti e alla quale diamo una risposta in questo articolo.

Alessandro Capone al Grande Fratello

Siamo alla quinta edizione del Grande Fratello, quando conosciamo Alessandro Capone. Grazie alla sua bellezza, il ragazzo ha subito attirato su di sé gli sguardi delle donne della casa ma anche di quelle che lo guardavano al di là del piccolo schermo.

Il ragazzo, infatti, si presentò alle telecamere con un fisico scolpito e lunghi capelli che gli conferivano un’aria da macho. All’interno del programma, il giovane ebbe una relazione con Catrina Davies, che però durò poco.

Di professione era muratore, ma dopo il GF ha continuato a lavorare nel mondo dello showbiz, anche se con qualche incidente di percorso.

Cosa fa oggi Alessandro Capone?

Per un po’ di tempo l’ex gieffino ha lavorato nel mondo della moda come modello, ruotando intorno alla casa di Lele Mora per ricevere ingaggi lavorativi.

C’è da dire che, nel 2007, Alessandro Capone ha denunciato l’agente per molestie sessuali. Dopo questa infelice esperienza, ha investito in un brand di abbigliamento ma gli affari non sono andati come sperato.

Per anni si è dedicato alla realizzazione di scarpe ortopediche. Acquisita molta esperienza in questo settore, ha deciso di dare una svolta alla sua attività lavorativa optando per la realizzazione di una linea di scarpe artigianali.

Per questo ha creato la Alessandro Capone Luxury Shoes, il cui simbolo è caratterizzato da un teschio con un martello e una lesina incrociati.