Chi è Alessandro Borghi, il celebre attore italiano, protagonista della nuova serie di Sky e Now Tv, Diavoli, in coppia con Patrick Dempsey

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attore Alessandro Borghi, dagli esordi nel mondo dello spettacolo al successo e ai premi, dalla nuova serie tv di cui è protagonista fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Alessandro Borghi

Nasce a Roma, il 19 settembre del 1986, sotto il segno zodiacale della Vergine.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo comincia nel 2005, quando lavora agli studi di Cinecittà come stuntman, per poi passare a piccoli ruoli in sceneggiati televisivi.

Esordisce al cinema nel 2011 con il film Cinque, dopo di che partecipa a progetti come Roma criminale (2013), Suburra (2015), Non essere cattivo (2015).

Viene nominato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2016. Nel 2017 interpreta il cantante Luigi Tenco nel film biografico “Dalida” ed è il padrino della 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Nell’ottobre 2017 è protagonista di Suburra – La serie, prodotta da Netflix e prequel dell’omonimo film del 2015, dove torna a vestire i panni Aureliano Adami.

Nel 2018 interpreta il ruolo di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, con cui vince il Premio FEDIC alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il David di Donatello come miglior attore protagonista.

Successivamente è protagonista del kolossal italiano prodotto da Rai Cinema, Il primo re, e della commedia Di tutti i colori di Max Nardari. Nell’aprile del 2020 è protagonista di Diavoli assieme a Patrick Dempsey, una nuova serie tv in onda su Sky e Now tv.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli relativi alla vita privata del giovane attore, che appare estremamente riservato agli occhi dei media e del suo pubblico.

Borghi avrebbe avuto una relazione con Roberta Pitrone, poco conosciuta nel mondo dello spettacolo, e con Irene Forti, una giovane italiana che vive a Londra, con la quale è stato paparazzato. Non è chiaro se l’attore sia attualmente single o ancora impegnato con la Forti.