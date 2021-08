Alessandro Borghi accusato di sessismo, la dura replica dell’attore

Ecco le parole pronunciate dall’attore, che si è scagliato contro gli haters a seguito dell’accusa di sessismo.

Alessandro Borghi sbotta contro gli haters che lo accusano di essere sessista.

Le parole dell’attore sono arrivate dopo lo scoppio della polemica intorno a una sua intervista, ecco cosa sta succedendo.

Alessandro Borghi accusato di sessismo, cos’è successo

Alessandro Borghi, celebre attore noto per ruoli in prodotti di successo come Suburra, ha rilasciato una recente intervista, che ha scatenato la polemica.

Nell’intervista in questione, Borghi ha pronunciato alcune parole che lo hanno fatto finire al centro della bufera.

L’interprete è stato infatti accusato di sessismo dopo aver detto che un uomo, per completare la sua esistenza, avrebbe bisogno di una persona al suo fianco che sappia innalzarlo.

La frase pronunciata da Alessandro Borghi sarà stata probabilmente detta a fin di bene, ma non è stata recepita allo stesso modo da molti utenti, che si sono prontamente scagliati contro di lui, anche con insulti pesanti.

Arrivato al limite, allora, l’attore ha deciso di prendere la parola e di dire davvero la sua sulla questione. Ecco cos’ha detto!

La dura replica dell’attore agli haters

Alessandro Borghi non ci sta e non riesce a trattenere il silenzio.

Per questo, pubblica alcune Instagram Stories per parlare direttamente ai suoi haters:

“Sfrutto questi due gin-tonic che mi sono bevuto per dirvi una cosa. Tutte le cose che finiscono con -ismo se non si sanno maneggiare bene sono molto pericolose.”

e poi ancora:

“Come poteva essere un commento sessista? Non vi sopporto più. Menomale che ci sono i miei amici che vi insultano.”

Parole molto dure, che Alessandro Borghi spera possano far placare le polemiche intorno alla sua persona.