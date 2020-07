Alessandro Borghese, la moglie: parole da pelle d’oca sui social | Il VIDEO privato

Alessandro Borghese sempre molto discreto, ha deciso di omaggiare con un post Instagram la moglie, facendole gli auguri per l’anniversario di nozze.

Alessandro Borghese è sempre stato molto discreto sulla sua vita personale. Ma recentemente ha deciso di scrivere un post Instagram nel quale omaggia la moglie in occasione del loro undicesimo anniversario di nozze. Dedica a Wilma Oliviero, ex modella le parole della canzone Pensiero stupendo.

Il post di auguri

Alessandro Borghese dedica alla moglie Wilma Oliviero un pensiero ricco d’amore, nonostante la sua proverbiale discrezione. La coppia ha due figlie che si chiamano Alexandra ed Arizona. La coppia inseparabile si presta spesso a posare per foto insieme e si mostrano sempre felici e sorridenti.

“25.07.2009 Il destino ha sempre ragione. Fate is always right! ❤️ 😉”

Chi è Wilma Oliviero

La coppia si è conosciuta nel 2008 e si sono sposati dopo un breve fidanzamento. A raccontare la storia è stato lo stesso chef Alessandro alla trasmissione ‘Verissimo’ qualche tempo fa.

Wilma Oliviero è un’ex modella e non stupisce che dopo alcuni scatti pubblicati da Alessandro Borghese con la moglie, abbia scatenato i suoi fan. Ha spiegato il perché di tanta discrezione e raccontato come le ha chiesto la mano dopo solo 9 mesi di fidanzamento:

“Eravamo in volo su di un aereo. C’erano delle turbolenze e molti passeggeri erano visibilmente nervosi. Allora mi era parsa la situazione giusta per chiederle di spostarci in un altro posto.”

Poi complice un piccolo fraintendimento che ha dato vita alla richiesta

”Lei però ha inteso quella mia semplice richiesta come la volontà di chiederle di sposarla. E quindi mi ha anticipato, urlando un ‘Si’ con enorme entusiasmo. Non era mia intenzione domandarle una cosa così importante lì.”

Ha concluso dicendo che alla fine ha solo anticipato un suo desiderio:

“Alla fine, però non le ho detto nulla, per non farla restare male. E poi era mia intenzione compiere questo passo”.

Wilma Olivero ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda proprio quando ha conosciuto Alessandro Borghese, decidendo di abbandonare la propria carriera per dedicarsi alla famiglia e alle sue figlie. La vediamo spessa al fianco di Alessandro.