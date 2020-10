Uomini e donne, ricordate Alessandra? Oggi irriconoscibile: com’è cambiata l’ex di Costantino

Uomini e Donne, ricordate Alessandra Pierelli? La sua love story con Costantino Vitagliano ha emozionato i fan: oggi è completamente diversa

Ricordate Alessandra Pierelli? La sua storia d’amore con Costantino Vitagliano ha fatto battere il cuore di tantissimi fan della trasmissione di Uomini e Donne. Oggi appare come una donna completamente diversa.

Uomini e Donne, la storia di Alessandra Pierelli

Nasce a Sezze nel 1979 e trascorre la sua infanzia e adolescenza a Sabaudia (LT). Alessandra Pierelli debutta sul piccolo schermo in seguito alla partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, dove figurava tra le corteggiatrici del noto tronista, Costantino Vitagliano.

La loro love story ha appassionato moltissimi fan e, anche se la loro relazione se è giunta a capolinea da diversi anni, sono ancora oggi una delle coppie più belle della storia del dating show di Canale 5.

Terminata la sua esperienza in tv, intraprendere la carriera di attrice e recita per alcune opere teatrali quali Camere da Letto (2005). L’anno successivo in Ben Venga e Va tutto Storto. Fa il suo debutto sul grande schermo con il film Troppo Belli, regia di Ugo Fabrizio Giordani. La vediamo anche nel film Il punto rosso, regia di Marco Carlucci, solo per citarne alcuni.

La sua vita è stata segnata da un momento doloroso. Nel 2007 è stata ricoverata d’urgenza in seguito delle complicazioni sorte dopo un intervento di chirurgia plastica. Esperienza raccontata anche nel suo libro E ora viene il bello – Il bisturi è l’inferno della bellezza. Ma com’è oggi?

L’attrice oggi

Il tempo per lei sembra non passare mai e oggi, come allora, è una donna bellissima. All’età di 41 anni è più bella che mai, come testimoniano anche i numerosi scatti condivisi sul suo account Instagram: