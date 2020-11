Durante la sua performance a Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini è precipitata al suolo: ecco le ragioni del suo svenimento.

Alessandra Mussolini è svenuta, qualche giorno fa, a Ballando con le Stelle. L’ex deputata, infatti, si è accasciata al pavimento dello studio, mentre ballava con Maykel Fonts.

In quel momento, Milly Carlucci – e i giudici presenti in studio – si sono spaventati. Il partner della Mussolini subito è corso in suo aiuto, ma perché è svenuta mentre ballava?

Sono emersi nuovi dettagli sul suo stato di salute e le motivazioni per cui non si è sentita bene nel noto programma televisivo che va in onda sulla Rai.

Alessandra Mussolini svenuta a Ballando con le Stelle

Mentre ballava, si è accasciata al suolo: questo è accaduto ad Alessandra Mussolini, la quale – per non aver mangiato prima dell’esibizione – ha avuto un mancamento.

Il suo partner di ballo – Maykel Fonts – subito la soccorsa e l’ha ammonita, dicendo che avrebbe dovuto, quantomeno, sgranocchiare qualcosa, ma lei non ha voluto prestargli ascolto.

Ma perché la Mussolini non ha retto l’esibizione e si è adagiata al pavimento? I motivi sono stati chiariti.

Alessandra, il malore in diretta: le motivazioni

La Mussolini è svenuta mentre ballava nel programma di Milly Carlucci, poiché ha sofferto di labirintite che le ha provocato dei giramenti di testa molto forti.

Ciò, come dicevamo, è dipeso dal fatto che la Mussolini non. aveva messo nulla nello stomaco, pertanto, il corpo non ha retto allora ha avuto un mancamento.

Dal canto suo, ha riferito che, per le prossime prove che dovrà affrontare, non commetterà più lo stesso errore dell’altra puntata.

Pertanto, mangerà qualcosa prima dell’esibizione, senza esagerare e senza appesantirsi, al fine di rimanere attiva e in forze per le eventuali acrobazie che metterà in atto con il suo partner di ballo, Maykel Fonts.