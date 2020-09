Alessandra Mastronardi, chi sono i genitori: età, carriera e curiosità

L’attrice Alessandra Mastronardi è molto legata ai suoi genitori, per questo scopriamo qualche curiosità su di loro.

Approfondiamo il profilo di Rosaria De Luca e Luigi Mastronardi, genitori della bellissima e talentuosa attrice!

Il successo di Alessandra Mastronardi

Conosciamo tutti Alessandra Mastronardi, attrice originaria di Napoli ma che vive a Roma da tanti anni, che ha ottenuto la notorietà grazie alla fiction Mediaset “I Cesaroni”.

Da quel momento, la Mastronardi di strada ne ha fatta eccome! Indimenticabile il suo ruolo ne I Medici e quello più recente ne L’Allieva, appena ripartito.

Scopriamo qualcosa di più riguardo la sua vita privata e in particolare i suoi genitori.

Chi sono i genitori dell’attrice

La mamma di Alessandra Mastronardi si chiama Rosaria De Luca. Di lavoro fa l’insegnante e, originaria di Napoli, vive a Roma dall’inizio degli anni ’90.

La donna è molto riservata: è presente su Instagram, ma con un account accessibile solo a pochi follower.

La madre della Mastronardi è stata al fianco della figlia alla Mostra del Cinema di Venezia e l’ha sempre supportata in ogni sua ambizione o progetto.

Rosaria De Luca ha vissuto un dramma nel corso della sua vita: è stata vittima di stalking, una bruttissima vicenda che fa parte del passato.

Il padre della celebre attrice si chiama invece Luigi Mastronardi ed è specializzato in psicoterapia breve.

Nato a Villacanale di Agnone (provincia di Isernia) nel 1952, il papà è diplomato al Liceo Classico a Napoli. Dopo la maturità si è iscritto a Filosofia presso l’Università di Napoli, conseguendo la laurea nel 1975.

5 anni dopo ha fatto il bis, diventando dottore in Psicologia presso l’Università di Roma. Negli anni successivi, si è specializzato in psicoterapia a indirizzo dinamico e ha ottenuto un diploma in psicotecnica.

Autore di diverse pubblicazioni, il Dottor Luigi Mastronardi, è stato relatore presso numerosi congressi di settore e direttore responsabile di riviste di spicco in ambito psicologico.

Presente su Facebook con un profilo che aggiorna costantemente, segue spesso la figlia nei suoi impegni di lavoro. Anche lui era presente nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia.