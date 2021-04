Amici, la Celentano nella bufera: già conosceva Serena, il retroscena

La maestra Alessandra Celentano è sotto accusa sul web. Qualcuno ha scoperto che la celebre insegnante già conosceva Serena, talento di Amici.

A quanto pare, Alessandra Celentano aveva già conosciuto in passato la sua allieva Serena, una delle ballerine che potrebbe vincere quest’edizione.

Serena è un vero talento ma pare che Alessandra già la conosceva prima di entrare nella scuola di Amici.

Amici, retroscena su Alessandra Celentano

L’allieva del talent di Amici, Serena Marchese, a quanto pare non era nuova ad Alessandra Celentano. La Maestra aveva già conosciuto la ballerina 20enne. Si sono incontrate poi in svariate occasioni, come si deduce dal profilo social della giovane ballerina, la più brava tra le ballerine donne di quest’edizione per lei.

In una foto che circola sul web si vede una Serena bimba, intenta nel cimentarsi alla sbarra, in un’altra che proprio Alessandra che le dà delle dritte per migliorare la postura.

Nello scatto alla barra datato febbraio 2017, la Marchese è felice e orgogliosa dopo aver ottenuto una borsa di studio. E chi gliela assegnò? Proprio la mitica Celentano, nell’ambito di un concorso di danza in Sicilia, a San Cataldo.

Serena e il passato con la Celentano

In realtà, la ballerina si aggiudicò ben due di borse di studio. ‘Albenga in danza’, quella appunto datale da Alessandra, e ‘Danza d’amare’, assegnatale da Adriano Bettinelli.

Serena si aggiudicò il primo posto nella categoria ‘Moderno Junior’ e quindi vinse il premio ‘Miglior talento moderno’, il selfie era d’obbligo. Cambiano le date, ma la stima e l’affetto reciproco è rimasto invariato tra le due.