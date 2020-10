Alessandra Celentano afflitta da una malattia incurabile: ‘Non guarirò mai’

Amici di Maria De Filippi, la nota insegnate soffre di una malattia incurabile: la triste confessione.

Da diversi anni Alessandra Celentano deve fare i conti con una malattia incurabile: ecco di cosa si tratta.

La nota professoressa del talent show di Canale 5 ha rivelato di soffrire di un disturbo che le causa non poco dolore.

Amici, la malattia di Alessandra Celentano

Uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi è, senza alcun dubbio, Alessandra Celentano. Sin dalle prime edizioni, la professoressa si è fatta conoscere per i suoi commenti pungenti ed è spesso finita al centro della polemica per le sue parole ritenute, da alcuni, offensive nei confronti dei suoi allievi.

Ma con gli anni ha dimostrato di tenere molto alla formazione dei concorrenti che entrano nella sua scuola e la sua severità è necessaria per formare nuovi talenti.

Non tutti sanno che ha dovuto fare i conti con un passato non semplice. La professoressa soffre da diversi anni di un doloroso disturbo: la sindrome dell’alluce rigido.

La sindrome dall’alluce rigido

La sua carriera è stata brillante ma, quando era ballerina, ha dovuto necessariamente fare i conti con un vero e proprio calvario a causa si questa malattia.

Nonostante sia stata operata, la nota professoressa ancora oggi ne soffre. Si tratta di una malattia che riguarda perlopiù i ballerini e, a causa dei forti dolori, spesso ricorre agli antidolorifici.

Oggi sta meglio, anche se non ha c’è una cura definitiva. In una passata intervista al settimanale Di Più, ha parlato della sua malattia dalla quale, come ha lei stessa dichiarato, non guarirà mai.