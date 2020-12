Amici, la maestra Celentano attaccata ‘Brutta bestia…’: la furiosa reazione

La celebre maestra di danza di Amici è finita al centro delle polemiche. Fan furiosi sui social, le pesanti accuse contro Alessandra Celentano.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati dal pubblico italiano, che fedele lo segue appassionato da quasi vent’anni.

Nelle ultime ore, una delle sue protagoniste di spicco, la maestra di danza Alessandra Celentano è finita al centro delle polemiche.

Il tutto pare sia scoppiato a seguito di uno scambio di battute tra lei e una delle allieve dell’accademia, Rosa di Grazia.

Che cosa è accaduto tra le due donne? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le parole della Celentano fanno infuriare i fan

Dopo l’esibizione di Rosa Di Grazia finalizzata a confermare l’iconica maglia, lo storico volto del programma ha attaccato la giovane allieva di Lorella Cuccarini.

In precedenza la Maestra le aveva fatto i suoi complimenti per la sua oggettiva bellezza estetica, una bellezza che, a suo dire, pare non ricompensi la sua professionalità artistica.

Nel voler dimostrare di non essere solo estremamente bella ma anche talentuosa, Rosa Di Grazia ha scelto di esibirsi con una maschera sul volto.

Una scelta che non è stata molto apprezzata dalla Celentano la quale al contrario è parsa persino infastidita:

‘Forse hai sbagliato a scegliere di fare la ballerina come mestiere. Con la maschera hai coperto la parte più bella di te. Quindi hai peggiorato la situazione. Si sono visti ancora di più i difetti’

la ballerina così ha subito replicato asserendo che non è di certo una colpa essere nata ‘bella’, poi le assordanti parole della maestra di Amici, la quale mette fine alla discussione, asserendo che al mondo esistono ragazze ancor più belle di lei.

Bufera sul web: ‘L’invidia è una Brutta bestia’

Il confronto in diretta non ha avuto un riscontro positivo sui social. I fan del programma si sono letteralmente ribellati alle parole di Alessandra Celentano, considerate poco costruttive dal punto di vista professionale.

A non passare inosservata è stata la riflessione di Luna Scognamiglio, ex protagonista del Celebre Reality Il Collegio 5.

La giovane molto risentita delle parole della Maestra Celentano contro Rosa Di Grazia, ha voluto così esprimere in un commento tutto il suo dissenso.

‘Non si può definire maestra’ chiosa la Scognamiglio, la quale argomenta la sua dichiarazione asserendo che ‘chi fa questa professione da dei consigli costruttivi, non cerca di abbattere l’autostima di una persona’.

Ed infine, dopo averle detto di ‘vergognarsi’ per le parole spese vero la ballerina di Amici 20, la invita a mettersi in discussione:

‘Tutti gli adulti a dire che la nostra generazione fa schifo, indovinate perché? Brutta bestia l’invidia eh?’

conclude l’ex protagonista de ‘Il Collegio 5’.