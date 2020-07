Alessandra Amoroso senza trucco: la cantante sorpresa così – FOTO

Alessandra Amoroso si è mostrata senza alcuna traccia di trucco nel suo profilo Instagram e fa una gran raccolta di like.

Alessandra Amoroso pubblica delle sue foto completamente senza alcuna traccia di make up. Ha postato una sua immagine senza alcuna traccia di trucco, raccogliendo moltissimi like.

Il suo nuovo tormentone

Alessandra Amoroso è la protagonista di questa strana estate con il suo nuovo brano che è diventato parte della nuova colonna sonora del momento. Spesso è diventato protagonista nelle ultime settimane del Karaoke in riva al mare.

La nuova canzone è diventata colonna sonora insieme a Boomdabash, come brani posti al centrodel video tutorial di Andreas Muller e Veronica Peparini. Nulla di più semplice per questo brano, di diventare un il nuovo tormentone estivo e che sicuramente scalerà tutte le classifiche musicali. La ex concorrente di Amici vede il suo brano trasmesso in tutti i canali radio e televisivi.

Lo scatto senza trucco

Alessandra Amoroso ha deciso di prendersi una pausa, godendosi l’estate che finito il lockdown sembra ancora più preziosa degli anni precedenti. Dopo mesi chiusi in casa per rispettare il distanziamento sociale per frenare la pandemia, i momenti all’aria aperta sono più preziosi.

Alessandra Amoroso si comporta come moltissime ragazze, godendosi le giornate al mare, a prendere il sole tranquillamente o facendo il mare. Alessandra si è mostrata molto tranquilla completamente senza alcuna traccia di trucco, per potersi abbronzare in tutta calma o farsi il bagno senza temere di diventare un mascherone.

Si mostra abbronzata, serena e completamente priva di make up, senza atteggiamenti da diva, in modo da risultare completamente naturale senza modifiche dei suoi lineamenti o arricchimenti. Per questo motivo la cantante che si mostra completamente al naturale, ha raccolto tantissimi like e commenti di apprezzamento dei suoi numerosi fan.