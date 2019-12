C’è Posta Per Te: Alessandra Amoroso e lo straziante ricordo di Valeria, la ragazza incinta che è venuta a mancare

C’è Posta Per Te: Alessandra Amoroso e lo straziante ricordo di Valeria,...

La cantante salentina è la terribile perdita della sua amica Valeria conosciuta a ‘C’è posta per te’. Lo straziante ricordo sui social commuove i fan di Alessandra Amoroso

Molto presto, ritornerà su Canale 5 uno dei programmi più attesi dai telespettatori Italiani. Si tratta di ‘C’è Posta per te’, condotto dalla Regina di Mediaset, Maria De Filippi.

Un format che ormai da anni intrattiene il pubblico, sul quale suo marito Maurizio Costanzo avrebbe consigliato di apportare delle novità. Più nello specifico il giornalista le avrebbe consigliato di mostrare a chi segue C’è posta per te gli esiti delle storie raccontante negli studi. Maria prenderà in considerazione il consiglio del marito?

Nel frattempo che inizino i preparativi della nuova stagione del palinsesto Mediaset, che narra le storie di persone comuni, che sperano in questo canale di poter risolvere diatribe familiari, ricongiungersi con la persona amata, risolvere problemi personali o avverare un piccolo sogno, riemerge tra i ricordi la storia di Valeria.

La ragazza in questione come ricorderete, era incinta e malata di tumore, e aveva un unico grande sogno, incontrare Alessandra Amoroso, così il suo fidanzato si rivolse al programma per poterlo avverare. Scopriamo di più.

Alessandra Amoroso e il ricordo straziante di Valeria

Quel tanto atteso e desiderato incontro, è avvenuto come è noto nel 2012, quando la ragazza era all’ottavo mese di Gravidanza. Da quell’incontro la cantante salentina e la sua fan speciale, sono rimaste in contatto, sino a che due anni dopo da quell’incontro che ha segnato per sempre la vita di Alessandra Amoroso, la ragazza ha perso la sua lotta contro il cancro.

Da allora nel corso degli anni, la cantante originaria di Galatina, l’ha ricordata tra i suoi post sui social, in uno degli ultimi scrisse:

‘Dolce notte angelo mio… un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto!’

C’è posta per te, quando ricomincia?

I fan del programma attendono con ansia l’inizio della nuova stagione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, che mette al centro le storie e i desideri di persone comuni per cercare di dare una svolta nella propria vita o semplicemente avverare un sogno nel cassetto.

Stando ai rumors il palinsesto, C’è posta per te, avrà inizio l’11 gennaio 2020 su Canale 5 in prima serata.