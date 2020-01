Alessandra Amoroso, la bellissima novità che ha travolto i fan: l’annuncio inaspettato

La cantante Alessandra Amoroso ha dato poche ore fa un annuncio che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole: ecco tutti i dettagli della bella notizia

Alessandra Amoroso ha un grande seguito di pubblico che poche ore fa ha appreso via social una bellissima novità in arrivo per la cantante. Ecco cosa è accaduto

Alessandra Amoroso amata sul palco e sui social

La 33enne Alessandra Amoroso è tra le cantanti italiane più aprezzate da un vasto pubblico che non vede differenze generazionali.

Pur emergendo da uno dei talent più seguiti di sempre, Amici di Maria, la Amoroso ha conquistato anche un pubblico più maturo per le sue grandi doti vocali ed il suo carattere sempre solare.

Da 10 anni a questa parte la sua carriera di cantante infatti procede senza intoppi e Alessandra è anche molto seguita sui social dove ama condividere notizie e curiosità sulla sua vita privata e professionale.

La Amoroso ha anche rivelato alcuni momenti difficili vissuti in passato come nell’intervista al settimanale Grazia in cui racconta della scoperta di noduli alle corde vocali e della forza d’animo necessaria per superare quel momento.

La novità in arrivo che fa impazzire i fan di Alessandra

Nelle scorse ore la cantante originaria di Galatina ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha fatto impazzire i suoi fan perché lascia intendere l’arrivo di un progetto nuovo e di certo molto apprezzato.

Di cosa si tratta?

L’artista non l’ha specificato ma la foto la ritrae sorridente su quello che sembra un set di un video insieme ad uno dei rapper più amati di sempre, J-Ax.

La didascalia alla foto che recita:

“E con lo zio il divertimento è assicurato! Grazie mille Ale per questa hit!!”

E la risposta di J-Ax non si è fatta attendere:

“Grazie a te sister..ti voglio bene!”

La notizia pare proprio riguardare un nuovo singolo in arrivo in collaborazione con J-Ax ed i fan si aspettano un grande successo vista la bravura dei due artisti.

Tantissimi i commenti di apprezzamento ed incoraggiamento per la coppia di artisti sia dai fan che da altri cantanti quali i Boomdabash.