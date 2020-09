Alessandra Amoroso irriconoscibile ‘Ma cos’hai combinato?’: drastico cambio look

Dopo l’estate, Alessandra Amoroso cambia look e pare che questo mutamento non sia stato apprezzato dagli utenti dei social. Cosa ha combinato?

Alessandra Amoroso, il cambio look da polemica

La cantante di Karaoke – dopo l’estate – ha cambiato look. Un nuovo taglio di capelli che, però, non è stato molto apprezzato dagli internauti e in molti le hanno chiesto: “Cosa hai combinato?”.

La cantante ed ex allieva di Amici, infatti, ha deciso di tagliare i capelli e di fare un taglio cortissimo che, pare, non sia stato molto apprezzato dai fan che la seguono ogni giorno.

Ecco la foto che ha postato su Instagram:

Alessandra è meravigliosa con il suo nuovo pixie cut, anche se non è stato apprezzato dal suo pubblico che la segue di continuo.

“Finita l’estate!!! – recita il post su Instagram – e chi si sarebbe aspettato tutto qst…vedevo lontano anche il semplice fatto di poterla vivere con la mia famiglia e invece sono riuscita a condividerla anche con voi!”.

E aggiunge: “Tagliato quello che è stato, tagliato col passato, ritornata quasi al mio colore naturale che sinceramente non credo di cambiare qst volta MAI PIÙ si ritorna all’ovile!

In ufficio con tanti progetti, tante idee e tanta voglia di esserci!

Inizio i bagagli perché Roma mi aspetta…!”

Alessandra Amoroso, la rivedremo al Festiva di Sanremo?

Dopo il successo di Karaoke – hit estiva che ha conquistato milioni di fan in tutta Italia. La canzone è stata realizzata insieme a Bumdabash.

Il brano ha fatto milioni di visualizzazioni sulle varie piattaforme musicali, pertanto, in futuro potranno collaborare di nuovo insieme per realizzare altre canzoni.

Chissà se – l’anno prossimo – vedremo Alessandra Amoroso sul palco dell’Ariston e presentare una nuova canzone per il Festival di Sanremo del 2021.

Speriamo che – a parte le restrizioni del COVID-19 – la kermesse musicale ci sarà e permetterà alla Amoroso di esibirsi.