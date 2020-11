Alessandra Amoroso drastico cambio look: ‘Cos’hai combinato ai capelli?’

La celebre cantante italiana ha postato uno scatto in cui appare completamente stravolta dal nuovo look, che la rende irriconoscibile!

Impossibile da riconoscere Alessandra Amoroso in uno degli ultimi scatti che ha postato sui social e che ha attirato pareri contrastanti.

I numerosi volti di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è una delle artiste più amate del momento. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, è cominciata per l’artista una carriera di successi, che le ha dato moltissime soddisfazioni.

La cantante è molto attiva anche sui social, dove si diverte a postare scatti dei suoi numerosi look. La Amoroso tende soprattutto a cambiare taglio di capelli e ama condividere i suoi cambiamenti con la Big Family!

Di recente, Alessandra ha postato l’ennesimo scatto di un suo cambiamento, che ha letteralmente sconvolto i suoi fan, che a momenti non la riconoscevano!

La foto clamorosa, è irriconoscibile

Alessandra Amoroso ha recentemente postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con un look completamente rivoluzionato!

La foto ha fatto il pieno di like, ma ha attirato giudizi contrastanti, tra chi si è congratulato con la donna per la scelta e chi, invece, non l’ha neppure riconosciuta!

La foto in questione ritrae la Amoroso molto sorridente, fiera del nuovo taglio di capelli molto giovanile e sbarazzino. La chioma è liscia e corta fin sopra le orecchie.

La frangetta è anch’essa super short e rispecchia molto i tempi. Completano il look collane e orecchini, che rendono la cantante davvero glamour.

Il colore di capelli è tornato quello naturale, dopo una serie di cambiamenti che l’avevano portata a indossare dal platino al biondo cenere.

Speriamo che questa sia la volta buona che Alessandra Amoroso abbia trovato il suo stile, quello vincente, che possa mantenere a lungo per non spiazzare i suoi fan più affezionati!