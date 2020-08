Alessandra Amoroso provoca in bikini: posizioni piccanti

Alessandra Amoroso a testa in giù infiamma la rete: il bikini che indossa risalta il suo fisico da urlo!

A testa in giù fa impazzire i suoi follower. Alessandra Amoroso torna sui social con uno scatto da capogiro: il bikini risalta perfettamente le sue sinuose forme.

Alessandra Amoroso a testa in giù

Ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Da allora, il suo successo è infrenabile e i suoi brani sono apprezzatissimi dal pubblico. Il suo ultimo singolo, Karaoke in collaborazione con Boomdabash, è la colonna sonora dell’estate Italiana.

Tramite il suo account Instagram, Alessandra Amoroso ha spiegato come è nata l’idea di dare vita a questa bellissima canzone già premiata con il disco di platino: per ritrovare la giusta energia dopo un lungo periodo trascorso a casa per la situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese nei mesi scorsi.

Da quanto emerge dai social, sta trascorrendo qualche giorno di relax al mare ma non perde l’occasione di stupire tutti e aggiornarli sulla sua quotidianità. In queste ultime ore, la cantante salentina ha deliziato il suo pubblico virtuale con uno scatto decisamente bollente.

Il bikini risalta le sue forme da urlo

Solare, sorridente e simpatica. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato il cuore dei suoi milioni di fan. Dopo la vittoria ad Amici, Alessandra Amoroso ha cavalcato la cresta dell’onda ed è oggi una delle artiste più amate in Italia.

Sui social ama condividere la sua quotidianità con i fan. Questa volta ha deciso di stupire tutti con uno scatto ‘fuori dalle righe’. La cantante salentina si mostra a testa in giù ma un dettaglio ha catturato l’attenzione dei follower: il bikini che indossa evidenzia il suo fisico mozzafiato.